Los enfrentamientos en la región del Golfo se han intensificado este miércoles, y la diplomacia muestra escasos avances. Negociadores buscan llegar a un acuerdo antes de que la situación de salga de control.
Bahréin y Kuwait denunciaron ataques iraníes Según la agencia estatal de noticias kuwaití KUNA, el aeropuerto internacional de Kuwait fue atacado con drones y misiles el miércoles por la mañana, causando graves daños y un muerto. Mientras que el ejército estadounidense anunció ataques en legítima defensa contra la isla iraní de Qeshm.
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OCDE: La guerra podría ser tan perjudicial para el crecimiento económico como la pandemia
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que el crecimiento económico mundial podría desacelerarse hasta alcanzar niveles observados durante la pandemia y la crisis financiera mundial si la guerra con Irán se prolonga.
Según su último informe, una “interrupción prolongada” de los flujos energéticos procedentes de Medio Oriente que se extienda hasta bien entrado 2027 provocaría una desaceleración del crecimiento mundial hasta el 2,1 % en 2026 y el 1,8 % en 2027.
“Estas tasas son extremadamente bajas fuera de las grandes recesiones mundiales, como la crisis financiera mundial o la pandemia”, señaló, advirtiendo que tal escenario dejaría una “huella duradera en muchos países, especialmente en Asia”.
Si el conflicto se resuelve más rápidamente, la OCDE prevé que el crecimiento económico mundial se desacelere del 3,4 % en 2025 al 2,8 % en 2026, antes de repuntar hasta el 3,1 % en 2027, en línea con sus previsiones previas a la guerra.
“La economía mundial comenzó 2026 con un sólido dinamismo, pero las perspectivas se han debilitado significativamente desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, y es probable que sus efectos se prolonguen durante algún tiempo”, declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.
Tensión
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Irán condena los ataques de Estados Unidos y acusa a Kuwait y Bahrein de responsabilidad directa
Irán condenó los últimos ataques militares de Estados Unidos contra su territorio y acusó a los países vecinos de permitir que Washington utilice su territorio para ejecutar ataques.
“Condenamos el uso de corte colonial que hacen los Estados Unidos del territorio y las instalaciones de los países de la región para impulsar planes agresivos contra Irán, y subraya la responsabilidad directa y clara de los gobernantes de Kuwait y Bahrein con respecto a las acciones agresivas de anoche”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán en un comunicado.
Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques en una de las noches de mayor actividad desde que comenzó el alto el fuego en abril. Irán lanzó misiles contra Kuwait y Bahrein, mientras que, horas antes, las fuerzas de Estados Unidos anunciaron que habían inutilizado un petrolero que se dirigía a un puerto iraní al impactarlo con un misil Hellfire.
Kuwait afirmó que su aeropuerto sufrió daños a causa de los ataques iraníes, mientras que Bahrein declaró haber interceptado tres misiles iraníes y varios drones.
EE.UU. atacó la base iraní de la isla de Qeshm
Los ataques contra la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, fueron “en respuesta a los intentos de ataque de Irán en todo Oriente Medio”, declaró el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El Centcom informó que Irán disparó dos misiles contra Kuwait y tres contra Bahréin, los cuales fueron destruidos o interceptados. Irán afirmó haber atacado bases y helicópteros estadounidenses en un “país de la región” con misiles y drones en represalia.