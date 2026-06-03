OCDE: La guerra podría ser tan perjudicial para el crecimiento económico como la pandemia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que el crecimiento económico mundial podría desacelerarse hasta alcanzar niveles observados durante la pandemia y la crisis financiera mundial si la guerra con Irán se prolonga.

Según su último informe, una “interrupción prolongada” de los flujos energéticos procedentes de Medio Oriente que se extienda hasta bien entrado 2027 provocaría una desaceleración del crecimiento mundial hasta el 2,1 % en 2026 y el 1,8 % en 2027.

“Estas tasas son extremadamente bajas fuera de las grandes recesiones mundiales, como la crisis financiera mundial o la pandemia”, señaló, advirtiendo que tal escenario dejaría una “huella duradera en muchos países, especialmente en Asia”.

Si el conflicto se resuelve más rápidamente, la OCDE prevé que el crecimiento económico mundial se desacelere del 3,4 % en 2025 al 2,8 % en 2026, antes de repuntar hasta el 3,1 % en 2027, en línea con sus previsiones previas a la guerra.