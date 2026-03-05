El Pentágono y al menos un gobierno del Golfo están en conversaciones para comprar interceptores fabricados en Ucrania con el objetivo de defenderse de ataques con drones iraníes, según fuentes de la industria en Ucrania. Los estados del Golfo habían estado utilizando costosos misiles Patriot para protegerse de las oleadas de drones iraníes Shahed desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra. Sin embargo, sus reservas están disminuyendo y ahora buscan en la experiencia de Kiev una defensa más barata frente a las ráfagas de drones rusos. Ucrania ha sido pionera en el uso de interceptores producidos en masa que cuestan apenas unos pocos miles de dólares para destruir versiones rusas del Shahed, que Moscú lanza en enjambres contra ciudades ucranianas. Los Shahed cuestan apenas u$s 30.000, mientras que los misiles interceptores como los PAC-3 utilizados en el sistema Patriot cuestan millones. Un funcionario ucraniano describió las conversaciones con el Pentágono como un tema “sensible”. “Sin embargo, es evidente que hay un aumento del interés en los interceptores de drones ucranianos, que pueden interceptar al Shahed a un costo muy bajo”. Una fuente de la industria local afirmó que cualquier venta de sistemas ucranianos, incluso aquellos fabricados fuera del país, tendría que realizarse en coordinación con Ucrania. El presidente ucraniano Volodímir Zelensky afirmó el martes que estuvo en contacto con el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, emir de Catar, y con Mohammed bin Zayed al-Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, para hablar sobre el uso de tecnología ucraniana antidrones. “La experiencia de Ucrania para contrarrestar los drones ‘Shahed’ es actualmente la más avanzada del mundo”, dijo Zelensky. “Sin embargo, cualquier cooperación de este tipo destinada a proteger a nuestros socios solo puede avanzar sin reducir nuestras propias capacidades de defensa”. El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios. Expertos sostienen que Irán podría haber acumulado decenas de miles de drones Shahed. Ha lanzado cientos desde que fue atacado por Israel y Estados Unidos, utilizándolos principalmente contra estados del Golfo para sembrar terror y agotar los misiles tierra-aire y aire-aire de sus adversarios. Debido a que son fáciles de ocultar y pueden lanzarse desde cualquier lugar, los Shahed son menos vulnerables a las tácticas de Estados Unidos e Israel que se basan en destruir lanzadores y reservas de misiles en tierra antes de que sean disparados. Kiev ha comenzado a utilizar armas más baratas, como cañones antiaéreos y camiones equipados con ametralladoras, para derribar drones, incluidos los Shahed, que Moscú emplea contra Ucrania desde que lanzó su invasión a gran escala en 2022. Desde el otoño, Ucrania también utiliza interceptores de vuelo rápido capaces de alcanzar velocidades de 250 km/h, lo suficiente para alcanzar a un Shahed, cuya velocidad máxima es de 185 km/h. Hasta ahora, Kiev no ha logrado desplegar un interceptor eficaz contra los nuevos drones Geran-3 de producción local rusa, impulsados por motores a reacción y capaces de volar a más de 550 km/h. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, Moscú lanzó 54.000 de estos drones contra Ucrania el año pasado. Kiev también está preocupada por sus propias reservas de municiones antidrones. Pero apuesta a que, si los países de Medio Oriente utilizan sus interceptores de drones en lugar de los misiles PAC-3 de las baterías Patriot, quedarán más existencias globales de PAC-3 disponibles para Ucrania, que los necesita para defenderse de misiles de crucero y balísticos avanzados. En una declaración separada, Zelensky dijo que instruyó a funcionarios en Kiev para que “presenten opciones” a los países que buscan interceptores y agregó que Ucrania tiene la capacidad de ayudar a “restaurar la navegación segura” en el Golfo. Entre los interceptores de drones desplegados por Ucrania se encuentra el Merops, un dron de ala fija fabricado por empresas financiadas por el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt. Otro cuadricóptero con forma de bala conocido como Sting, producido por la empresa ucraniana Wild Hornets, ha sido desplegado frente a la costa de Odesa en embarcaciones de drones Magura fabricadas por la start-up Uforce. General Cherry, otra empresa ucraniana, también fabrica un interceptor rápido diseñado para “cazar Shahed”. Las tácticas iraníes en el Golfo imitan las tácticas rusas contra la ciudad costera de Odesa, donde los drones Shahed vuelan rozando el océano en su aproximación para evitar los radares y confundir a los interceptores de misiles. Los drones desplegados mar adentro tienen mayores probabilidades de interceptarlos, explicó un experto ucraniano. Algunos interceptores son capaces de utilizar visión por computadora para fijar un objetivo, mientras que otros son guiados de forma remota. En Ucrania, “literalmente hay una docena de empresas que fabrican interceptores cinéticos —pequeños cuadricópteros con forma de bala o drones de ala fija— por unos pocos miles de dólares cada uno”, dijo una persona familiarizada con las conversaciones. Los drones iraníes Shahed habían sido considerados anteriormente una simple molestia y no merecedores de un interceptor costoso, pero en algunos casos han causado daños reales. Un video difundido el sábado mostró a un Shahed destruyendo una antena satelital en una base naval estadounidense en Manama, Bahréin. “El hecho de que los Shahed estén logrando pasar, y además alcanzar una base militar que es el centro de operaciones para todo Medio Oriente, y a plena luz del día, es asombroso”, dijo una persona que sirvió en el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en Bahréin.