En esta noticia Acuerdo de alto al fuego: cuáles son las condiciones

Las delegaciones de Israel y del Líbano reunidas en Washington acordaron este miércoles implementar un alto el fuego. El acuerdo está condicionado a que Hezbollah detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

Con la mediación de Estados Unidos, diseñaron un plan para crear “zonas piloto” en el Líbano que estén controladas por el Ejército libanés y excluyan al grupo islamista, detallaron en una declaración conjunta.

Ambas partes se emplazaron además a celebrar una nueva ronda de negociaciones en la capital estadounidense el próximo 22 de junio.

Acuerdo de alto al fuego: cuáles son las condiciones

Las delegaciones, encabezadas por los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, se reunieron este martes y miércoles en la sede del Departamento de Estado en la que fue la cuarta ronda de negociaciones de paz que mantienen este año.

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