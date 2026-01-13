Donald Trump dijo que “LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO” para los manifestantes en Irán y los instó a tomar el control de las instituciones del país, en la señal más contundente hasta ahora de que Estados Unidos podría intervenir.

En una publicación en su plataforma Truth Social el martes, el presidente estadounidense agregó que había cancelado “todas las reuniones” con funcionarios iraníes hasta que se detuvieran las muertes de manifestantes.

“Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO — ¡TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!!!”, escribió Trump. “Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un precio muy alto… LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”.

Trump ha estado evaluando una posible intervención militar en Irán, donde a fines de diciembre estallaron manifestaciones en todo el país por el fracaso del régimen para estabilizar la economía.

Funcionarios en capitales occidentales creen que Estados Unidos está intensificando los preparativos para un ataque. Consultado sobre si los aliados de EE.UU. deberían evacuar Irán, Trump respondió: “Deberían salir… Es una buena idea”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que los principales asesores de seguridad nacional de Trump, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, se reunieron más temprano ese día para discutir opciones sobre Irán.

La reunión no incluyó a Trump, quien, según Leavitt, nunca había planeado asistir.

Grupos de activistas fuera de Irán estimaron que la cantidad de personas muertas en las protestas podría oscilar entre cientos y miles , incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, y que muchas más han sido detenidas a medida que el régimen intensificó la represión.

Si bien las protestas sacudieron a Irán la semana pasada, en los últimos días en Teherán hubo señales de cierto retorno a la normalidad, con personas saliendo de sus casas para comprar alimentos e ir a trabajar.

La cobertura de la crisis se vio obstaculizada por un apagón de internet impuesto por el régimen cuando las protestas escalaron la semana pasada, dejando al país aislado del resto del mundo.

El domingo, Trump dijo que el Ejército de EE.UU. estaba “considerando [tomar medidas en Irán], y estamos evaluando algunas opciones muy contundentes”, y que Teherán había comenzado a cruzar su línea roja con la intensificación de la represión contra los manifestantes.

Posteriormente, la Casa Blanca señaló que los ataques aéreos estaban entre las “muchísimas opciones” sobre la mesa para Trump.

“El presidente ha demostrado que no teme utilizar opciones militares si y cuando lo considere necesario” , dijo Leavitt.

Funcionarios de Defensa actuales y anteriores indicaron que Estados Unidos tiene los recursos listos para lanzar un ataque contra Irán, incluso si un portaaviones no está en posición.

Entre los posibles objetivos de Estados Unidos se incluyen la infraestructura militar de Irán , así como la de la Guardia Revolucionaria. Washington también podría atacar centros de comando y control y depósitos utilizados por el gobierno y sus milicias, o apuntar contra líderes iraníes específicos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que su país estaba preparado para una escalada militar.

“ Si Washington quiere poner a prueba la opción militar que ya probó antes, estamos listos para ello ”, afirmó Araghchi en una entrevista con Al Jazeera Árabe el lunes por la noche, y agregó que esperaba que Estados Unidos eligiera un “enfoque sabio” de diálogo.

Araghchi también señaló que las comunicaciones con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, “continuaron antes y después de las protestas y siguen en curso”, aunque la publicación de Trump del martes puso en duda el estado del diálogo entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar advirtió el martes que una escalada “tendría resultados catastróficos en la región”.

Añadió que Doha estaba “hablando con todas las partes, obviamente con nuestros vecinos y socios en la región, para encontrar una solución diplomática ”.

Trump dijo que su administración estaba analizando cómo ayudar a los iraníes a recuperar el acceso a internet en medio del apagón generalizado, incluidas conversaciones con Elon Musk sobre su red Starlink.

También anunció esta semana un arancel del 25% a los países que “hagan negocios con Irán”.

Los precios del petróleo superaron los u$s 65 por barril el martes por primera vez desde noviembre, en respuesta a las preocupaciones por una posible intervención de Estados Unidos en Irán, con el crudo Brent de referencia subiendo 3% en la tarde en Londres hasta u$s 65,79.