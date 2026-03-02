Horas después de que Irán confirmara la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el hombre que personificó la república islámica durante casi cuatro décadas, altos dirigentes —que se presume permanecen ocultos— aparecieron uno a uno en la televisión estatal en un intento por proyectar continuidad y desafío. Las principales figuras políticas y militares insistieron en que el proceso de sucesión para designar a un nuevo líder supremo se llevará a cabo según lo establece la Constitución, con un consejo interino de tres miembros al frente durante el período de transición. El principal funcionario de seguridad de Irán, Ali Larijani, en su primera aparición desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, afirmó que el consejo interino —un trío de altos cargos encargado de supervisar la transición— tenía previsto reunirse ese mismo día. Más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a Al Jazeera el domingo que las instituciones del Estado funcionaban con tal normalidad que los “procedimientos constitucionales” podrían completarse pronto. “Es posible que vean la selección de un líder supremo en uno o dos días”, dijo Araghchi. El mensaje que el régimen buscaba transmitir, tanto a los iraníes como a sus enemigos, era que, pese a la pérdida de Jamenei, la república islámica seguiría en pie. Existía un camino claro bajo la ley y el país disponía de tiempo para elegir a su próximo líder. Sin embargo, cualquier plan del régimen enfrenta una dura prueba: bombas estadounidenses e israelíes cayendo sobre instituciones estatales, altos políticos y figuras militares involucradas en la transición. “Necesitan proyectar una calma ordenada y mostrar estabilidad institucional, pero al mismo tiempo cualquiera que sea elevado queda en la lista de objetivos de Estados Unidos e Israel”, señaló Sanam Vakil, directora para Medio Oriente en Chatham House. “Anunciaron el consejo interino. El problema es que no se sabe si ese consejo verá otro día, porque no es solo Jamenei quien va a morir y no se sabe quién sobrevivirá”. Los tres miembros del consejo interino —el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Gholam-Hossein Mohseni-Ejei y el miembro del Consejo de Guardianes Alireza Arafi, un influyente ultraconservador y posible candidato a la sucesión— podrían estar en la mira de Estados Unidos e Israel mientras presionan por un cambio de régimen. Pezeshkian sobrevivió a un bombardeo israelí durante la guerra de junio, que alcanzó un edificio donde encabezaba una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. En los dos primeros días de esta guerra ya murieron múltiples altos funcionarios, incluido el comandante de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el titular del consejo de defensa. Garantizar una sucesión ordenada fue un tema constante en los últimos años de Jamenei como líder supremo. Cobró mayor urgencia durante la guerra de 12 días contra Israel en junio pasado, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazara con asesinar al clérigo de 86 años. Jamenei, en el poder desde 1989, parecía preparado para ese momento, permaneciendo en su complejo en Teherán pese a la amenaza de ataques estadounidenses e israelíes. En última instancia, la selección del próximo líder supremo —que debe ser un clérigo de alto rango leal al sistema— recae en la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos. Sin embargo, no está claro cómo podrían reunirse mientras Estados Unidos e Israel mantienen su intensa campaña de bombardeos. “No espero que surja un sucesor hasta que se asiente el polvo de este conflicto, porque quien sea elegido tendrá un blanco en la espalda”, dijo Ali Vaez, experto en Irán del centro de estudios Crisis Group. La muerte de Jamenei, uno de los líderes más longevos de la historia contemporánea iraní, y la designación de su sucesor siempre se consideraron un momento crucial para la república. Jamenei, quien definía todas las principales políticas internas y externas, era visto con frecuencia como un freno al cambio. Antes de la guerra, la sucesión se percibía como una posible apertura para introducir reformas constitucionales que diluyeran o eliminaran el poder del líder supremo, haciendo al Estado menos ideológico y más militarizado. Pero también existía la posibilidad de que la transición consolidara el poder de los sectores ultraconservadores que buscan reforzar la ideología islámica. El sistema político iraní está definido por complejas y a menudo opacas disputas entre facciones de la élite, especialmente en torno a la sucesión y al rumbo que debería tomar la república en política interna y exterior. Aunque el equilibrio de poder es complejo, la Guardia Revolucionaria es la fuerza dominante, con influencia no solo en asuntos militares sino también en la economía y la política interna. Muchos analistas iraníes han sugerido previamente que la Guardia influirá de manera decisiva en el proceso de sucesión o incluso que podría emerger de sus filas la figura que se convierta en el principal decisor y líder efectivo del país. Pero la Guardia no es monolítica; existen rivalidades internas entre distintas generaciones y corrientes ideológicas y decenas de sus altos comandantes han muerto en ataques aéreos israelíes en los últimos dos años. “Aquí es donde veremos cuán leales son los guardias al sistema”, dijo Vakil, al preguntarse si sus intereses están en la continuidad del régimen actual o “en el poder mismo”. “Si la república mantiene el proceso tal como está —un clérigo de alto rango podría llenar el vacío, alguien de bajo perfil, joven, piadoso, discreto y leal al sistema— esos eran los requisitos de Jamenei”. No hay, sin embargo, favoritos claros para convertirse en líder supremo. Ebrahim Raisi, clérigo ultraconservador y protegido de Jamenei, era considerado un candidato fuerte, pero murió en un accidente de helicóptero en 2024 durante su primer mandato como presidente. El hijo de Jamenei, Mojtaba, también era visto como un posible aspirante destacado, aunque no se sabe si seguía con vida tras el bombardeo del complejo del líder supremo el sábado por la mañana. Hasta ahora no hubo declaraciones sobre su situación en los medios estatales iraníes; su esposa murió en el ataque. Vaez afirmó que quien asuma como líder supremo no tendrá el mismo poder que Jamenei y “dependerá completamente de la Guardia para mantener todo unido”. Mientras tanto, Larijani, exnegociador nuclear que recuperó protagonismo como estrecho colaborador de Jamenei tras la guerra de junio, y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento y leal al régimen cercano a la Guardia, podrían asumir roles más destacados, según analistas. Ambos estuvieron entre los primeros altos funcionarios en condenar la muerte de Jamenei y prometer represalias. Como otros expertos, Vaez sostuvo que la muerte de Jamenei por sí sola no provocará el colapso del régimen. “Nunca fue un espectáculo de un solo hombre. Por más que Jamenei concentrara todas las palancas del poder, seguía siendo un sistema”, dijo. “Y no tiene una alternativa organizada y viable dentro del país que pueda desafiarlo seriamente.”