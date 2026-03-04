El estallido de la guerra en Medio Oriente ha trastocado algunas de las operaciones financieras más populares de 2026 hasta ahora, tomando por sorpresa a los inversores globales que habían apostado masivamente contra el dólar estadounidense y a favor de los mercados bursátiles fuera de Estados Unidos. A medida que los inversores se apresuraron a reducir riesgos en sus carteras frente al fuerte aumento de los precios de la energía y los temores de una mayor inflación, los índices de Wall Street han resistido mucho mejor el impacto que sus pares globales y el dólar estadounidense se encamina a registrar su mejor semana en cuatro meses. Mientras tanto, las acciones asiáticas y europeas, que hasta ahora habían mostrado un fuerte impulso, han sufrido grandes pérdidas e incluso el oro —habitualmente considerado un refugio seguro frente a los temores inflacionarios y la inestabilidad geopolítica— se ha visto arrastrado por la ola de ventas. “No hay realmente dónde esconderse, todo está cayendo, así que la cuestión es: ¿dónde están tus exposiciones?”, afirmó Gerry Fowler, jefe de estrategia de derivados en UBS. Esto está perjudicando “estas operaciones tan populares que habían funcionado bien”, añadió. Estados Unidos, que se ha convertido en exportador neto de energía desde la revolución del petróleo de esquisto, también es considerado menos expuesto a un shock de precios derivado de la guerra en comparación con los importadores de energía de Europa y gran parte de Asia. “Estados Unidos estará en una mejor posición para amortiguar cualquier golpe derivado de un fuerte aumento de los precios de la energía”, dijo Matthias Scheiber, jefe del equipo multiactivos de Allspring Global Investments, mientras que “Asia y Europa… son importadores netos de energía”. Scheiber señaló que esta semana redujo su exposición a las acciones asiáticas debido al aumento de los precios energéticos. El índice Stoxx Europe 600 ha caído un 3,3% esta semana, incluso después de un rebote el miércoles, mientras que el S&P 500 de Wall Street se mantiene apenas a la baja. Las ventas han sido más dramáticas en las economías del este asiático. Corea del Sur, el octavo mayor importador de petróleo del mundo y sede del mercado bursátil con mejor desempeño del año, vio cómo su índice de referencia se desplomó un 12% el miércoles en una caída récord en un solo día. Junto con las pérdidas en los mercados dependientes de las importaciones de petróleo, también se ha instalado esta semana una estrategia más amplia de “vender a los ganadores”, donde la gran popularidad previa de algunos índices fuera de Estados Unidos contribuyó a la magnitud de las ventas. “Lo principal que hemos visto en esta reciente ola de ventas es el cierre de posiciones”, dijo Thys Louw, gestor de deuda de mercados emergentes en Ninety One, refiriéndose a cuando inversores con límites de riesgo estrictos —como los hedge funds— venden los activos que mejor rendimiento tuvieron recientemente. “Esto es cierto tanto si se trata de acciones coreanas como de la libra egipcia”. “Diversificar fuera de los mercados estadounidenses o apostar contra el dólar era uno de los grandes temas… y ahora se ha visto a hedge funds o capital especulativo salir de muchas de esas operaciones”, añadió Louw. Los inversores globales habían estado reduciendo su exposición a los activos estadounidenses en los últimos meses, inquietos por la errática política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y por los temores a una burbuja en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial que dominan los índices de Wall Street. En febrero, los inversores habían invertido sumas récord en fondos de acciones europeas, lo que dejó a los mercados de la región vulnerables a una fuerte caída cuando los operadores se vieron obligados a retroceder. Sharon Bell, estratega senior de acciones en Goldman Sachs, afirmó que “un creciente interés por posicionarse en Europa probablemente la ha vuelto vulnerable”. Los analistas indicaron que el movimiento también se vio agravado por el desmantelamiento de posiciones apalancadas, que este año habían ganado popularidad entre los inversores minoristas. Las acciones de Taiwán y Japón, también apuestas populares al inicio del año, han caído con fuerza esta semana. Antes de que comenzaran las ventas, un repunte de varios meses en los precios de las acciones en Europa, Corea del Sur y Japón había llevado el valor de los índices de referencia —en relación con sus ganancias pasadas— a su nivel más alto desde la pandemia de Covid. Esto había impulsado al Kospi surcoreano por encima de 20 veces sus ganancias. “Lo que hemos visto es básicamente una reversión de las operaciones que estaban funcionando”, afirmó Trevor Greetham, jefe de inversiones multiactivos en Royal London Asset Management, quien añadió que el fondo había estado vendiendo especialmente acciones japonesas y de mercados emergentes esta semana. El dólar también ha repuntado a medida que los operadores buscaron refugios percibidos como más seguros, un giro marcado frente al pesimismo que predominaba sobre la moneda estadounidense antes del conflicto. Lee Hardman, analista senior de divisas en MUFG, explicó que la reducción de riesgos está provocando una “compresión en las posiciones masivas contra el dólar”; en otras palabras, los inversores se ven obligados a abandonar sus apuestas negativas sobre la divisa estadounidense, lo que a su vez impulsa al alza al billete verde. El dólar ha subido un 1,3% frente a una cesta de las principales monedas de socios comerciales de Estados Unidos esta semana, mientras que las subas que habían registrado este año el euro y varias monedas de mercados emergentes se han revertido rápidamente. Kit Juckes, estratega jefe de divisas en Société Générale, considera que el rebote del dólar esta semana podría mantenerse, incluso si el conflicto es relativamente breve. “Creemos que el reajuste en los principales tipos de cambio persistirá”, dijo, porque “el índice del dólar cayó más [el año pasado] de lo que justificaban los movimientos en las tasas de interés relativas”. Cuánto durará el conflicto y cuánto daño sufrirá la infraestructura energética de la región en ese período siguen siendo las principales incógnitas para los mercados, señalan los analistas. Algunos inversores esperan que el mercado vuelva a adoptar una postura bajista respecto al dólar una vez que pase la fase más intensa del conflicto. Luca Paolini, estratega jefe de Pictet Asset Management, afirmó que espera que el dólar actúe como refugio “en la fase caótica de la reacción del mercado”, aunque añadió que, a mediano plazo, este conflicto podría reforzar la tendencia a diversificar inversiones fuera de Estados Unidos.