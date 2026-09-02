Soja, trigo, maíz y petróleo se disparan: la oportunidad que Argentina no puede dejar pasar
Las principales materias primas atraviesan una fuerte recuperación impulsada por las tensiones geopolíticas y una mayor demanda global. Para Argentina, el nuevo escenario puede traducirse en más exportaciones y abre una oportunidad que va mucho más allá de la soja.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 2 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.