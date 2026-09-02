El líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio total de $ 11.000 millones correspondiente al último período fiscal. Esto representa un aumento personal en comparación a los 8311 millones consignados el año previo.
El componente central de su presentación radica en la disponibilidad de la divisa estadounidense: el legislador informó depósitos bancarios por U$S 2.332.000 y otros U$S 516.072 en caja de ahorro.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el crecimiento de sus bienes estuvo impulsado principalmente por la cotización de sus tenencias en moneda extranjera y la revaluación de sus activos inmobiliarios y societarios.
Los inmuebles de Máximo Kirchner
En el rubro de bienes raíces, Kirchner tiene a su nombre 27 inmuebles (entre viviendas, locales, departamentos y lotes distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate), de los cuales solo dos fueron adquiridos con ingresos propios y los 25 restantes provienen de la herencia de Néstor Kirchner y la cesión de Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre 19 de estas unidades pesa una orden de decomiso dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la condena por la causa Vialidad, como mecanismo para resarcir el perjuicio fiscal determinado por la Justicia.
Sociedades e ingresos de Máximo Kirchner
Asimismo, el documento expone el valor de sus participaciones en firmas familiares investigadas por presunto lavado de dinero: el 55% del paquete accionario de Los Sauces S.A. fue tasado en $ 1853,7 millones de pesos, mientras que su 50% en Hotesur S.A. alcanzó los $ 1428,7 millones.
Junto a la sociedad Co.Ma. S.A., el paquete de empresas roza los $ 3.82 millones, en una causa que aguarda la fijación de fecha para el juicio oral y mantiene trabadas medidas cautelares y embargos millonarios.
Por último, el líder de La Cámpora declaró deudas por más de $98 millones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondientes a las firmas familiares y el condominio sucesorio. Al mismo tiempo, fijó sus ingresos netos por actividad laboral, alquileres y rentas en $ 108,2 millones.