Máximo Kirchner entregó su declaración jurada: más de dos docenas de inmuebles e ingresos por más de 100 millones de pesos (Fuente: PJ Bonaerense).

El líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio total de $ 11.000 millones correspondiente al último período fiscal. Esto representa un aumento personal en comparación a los 8311 millones consignados el año previo.

El componente central de su presentación radica en la disponibilidad de la divisa estadounidense: el legislador informó depósitos bancarios por U$S 2.332.000 y otros U$S 516.072 en caja de ahorro.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el crecimiento de sus bienes estuvo impulsado principalmente por la cotización de sus tenencias en moneda extranjera y la revaluación de sus activos inmobiliarios y societarios.

Los inmuebles de Máximo Kirchner

En el rubro de bienes raíces, Kirchner tiene a su nombre 27 inmuebles (entre viviendas, locales, departamentos y lotes distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate), de los cuales solo dos fueron adquiridos con ingresos propios y los 25 restantes provienen de la herencia de Néstor Kirchner y la cesión de Cristina Fernández de Kirchner.

Máximo Kirchner, principal orador en el acto por la libertad de Cristina Kirchner en el Parque Lezama Noticias Argentinas

Sobre 19 de estas unidades pesa una orden de decomiso dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la condena por la causa Vialidad, como mecanismo para resarcir el perjuicio fiscal determinado por la Justicia.

Sociedades e ingresos de Máximo Kirchner

Asimismo, el documento expone el valor de sus participaciones en firmas familiares investigadas por presunto lavado de dinero: el 55% del paquete accionario de Los Sauces S.A. fue tasado en $ 1853,7 millones de pesos, mientras que su 50% en Hotesur S.A. alcanzó los $ 1428,7 millones.

Junto a la sociedad Co.Ma. S.A., el paquete de empresas roza los $ 3.82 millones, en una causa que aguarda la fijación de fecha para el juicio oral y mantiene trabadas medidas cautelares y embargos millonarios.

Por último, el líder de La Cámpora declaró deudas por más de $98 millones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) correspondientes a las firmas familiares y el condominio sucesorio. Al mismo tiempo, fijó sus ingresos netos por actividad laboral, alquileres y rentas en $ 108,2 millones.