Durante años, las silobolsas cargadas de soja se convirtieron en una imagen recurrente de las discusiones económicas argentinas, pero especialmente de aquellas relacionadas a cuánto aportaba el campo a la recaudación nacional.

Una parte de la política las asoció a la “especulación”, a la búsqueda de una mayor rentabilidad futura, al considerar que los productores que retenían los granos esperando una devaluación, una mejora del precio o una reducción de las retenciones antes de vender.

Un nuevo relevamiento muestra que, al menos entre los productores consultados que todavía tienen soja sin vender, hoy la principal explicación es bastante más cotidiana .

Según el Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el 68% de los productores con soja pendiente de venta afirma que la conserva como reserva para pagar alquileres y otros gastos.

Las razones vinculadas con una decisión especulativa sobre variables futuras aparecen considerablemente más atrás.

Sólo un 27% espera mejores precios internacionales**, mientras que un 13% sostiene que no encuentra alternativas reales de inversión.

En cambio, sólo 12% espera una reducción de las retenciones antes de vender y 11% una mejora en el tipo de cambio.

Otro 9% señaló que vendió maíz para conseguir los recursos financieros necesarios. La pregunta admitía respuestas múltiples, por lo que los porcentajes no deben sumarse entre sí.

El relevamiento se realizó sobre una muestra general de 406 productores con un valor bruto de producción anual igual o superior a u$s 200.000. Para la pregunta específica sobre las razones para conservar soja, la base fue de 259 productores.

La soja como “caja” para financiar la campaña

La diferencia permite entender una función de los granos que muchas veces queda escondida detrás de la discusión sobre dólar y retenciones.

Para un productor, mantener soja sin vender puede funcionar como una forma de administrar la liquidez y preservar el capital de trabajo hasta que llegue el momento de afrontar obligaciones de la explotación.

“La retención de soja parece responder predominantemente a una estrategia de administración de liquidez y preservación del capital de trabajo antes que a una expectativa de cambios en la política económica”.

del informe de la Universidad Austral

En términos sencillos, no toda la soja que permanece almacenada es mercadería que el productor guarda apostando a una devaluación o esperando una decisión del Gobierno. Una parte funciona como una reserva que se irá transformando en dinero a medida que aparezcan gastos.

Los productores vienen de un ciclo 2025/26 que el informe caracteriza como excepcional en materia de rendimientos, pero anticipan para la campaña 2026/27 márgenes mucho más ajustados si se calculan sobre rendimientos promedio.

La percepción sobre la situación financiera actual de las explotaciones, de hecho, cayó 10% respecto de la medición anterior.

Por eso, conservar mercadería también permite mantener recursos disponibles para afrontar alquileres de campos, insumos y otros compromisos de la nueva campaña sin desprenderse anticipadamente de toda la cosecha.

Qué esperan quienes todavía no venden

Bloomberg

Eso no significa que hayan desaparecido las apuestas sobre el precio. El 27% que conserva soja esperando mejores cotizaciones internacionales representa el segundo motivo más mencionado.

Mientras casi siete de cada diez productores con soja pendiente de venta mencionan la necesidad de cubrir alquileres y otros gastos, **apenas algo más de uno de cada diez menciona específicamente una mejora del dólar o una reducción de las retenciones**.

La silobolsa, por lo tanto, puede seguir funcionando como una herramienta para elegir cuándo vender. Pero los resultados del relevamiento muestran que, en la campaña actual, la decisión predominante no parece ser esperar un cambio de política económica, sino conservar capital de trabajo para financiar lo que viene.