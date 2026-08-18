La soja a u$s 450: qué hay detrás de la suba y cómo impacta en la economía argentina
Después de meses en los que la abundancia global limitó los precios, Chicago volvió a ofrecer una ventana de mejores valores. La pregunta ahora es si los próximos datos de rindes y la demanda china alcanzarán para mantenerla abierta.
El indicador alcanza los 500 puntos básicos y profundiza la escalada de las últimas ruedas. Los bonos soberanos operan bajo presión y el mercado vuelve a poner el foco en el deterioro de los activos argentinos