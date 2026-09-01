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Profertil, la única productora de urea granulada del país, volvió al mercado de capitales y logró una de sus mayores operaciones de financiamiento.

La compañía colocó Obligaciones Negociables (ON) por u$s 90,37 millones, una cifra superior a los u$s 70 millones que había previsto originalmente, luego de recibir ofertas por más de u$s 94 millones.

La empresa destinará los fondos a capital de trabajo, a inversiones en bienes y equipos, al financiamiento de sus operaciones y a la contratación de transporte de gas .

En otras palabras, la mayor parte del dinero se utilizará para sostener la operación de la compañía y mantener en funcionamiento su planta de Bahía Blanca.

Actualmente, la planta tiene una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 de amoníaco, con las que provee al 60% del mercado local.

El negocio de Profertil tiene un vínculo directo con Vaca Muerta por un insumo clave: el gas.

La compañía lo utiliza tanto como materia prima como fuente de energía para producir urea, el principal fertilizante nitrogenado que abastece al campo argentino.

Por eso, el crecimiento de la producción de gas en la formación neuquina resulta estratégico para una industria que hoy depende en gran parte de la importación de este insumo.

De hecho, según datos del INDEC, en 2025 el país importó 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, un aumento del 28% frente a 2024 y el segundo nivel más alto del siglo.

Los fertilizantes nitrogenados, entre los que se destaca la urea, fueron los más importados, con 2,10 millones de toneladas, equivalentes al 52% del total.

El potencial de Vaca Muerta incluso está impulsando nuevos proyectos en el polo industrial de Bahía Blanca: Pampa Energía aprobó este año una inversión de u$s 2700 millones para construir una planta de urea de 2,1 millones de toneladas anuales.

De tal modo, la empresa, en manos de Marcelo Mindlin, dará su primer paso en el sector del agro y pasará a competirle directamente a Profertil.

El proyecto apunta a generar divisas por hasta u$s 890 millones anuales hacia 2030, a la vez que prevé exportar cerca del 60% de la producción -con foco en el mercado brasileño- y sustituir las importaciones actuales de urea.

Pase de manos

A fines del año pasado, Adecoagro se convirtió en el socio mayoritario de Profertil.

La venta se concretó en diciembre y marcó el traspaso de su control accionario que, hasta ese momento, estaba en manos de la canadiense Nutrien y de YPF. En total, la operación -dividida en dos etapas- se concretó por u$s 1200.

Con la transacción, la firma adquirió las participaciones de ambos accionistas y consolidó el 90% del capital, mientras que el 10% restante quedó en manos de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Ahora, la firma se encuentra analizando la construcción de una nueva planta, con el objetivo de duplicar la producción de fertilizantes en el país en el mediano plazo.

Hoy, ese negocio se convirtió en el principal motor operativo de Adecoagro -que también produce alimentos, cultivos, etanol y energía renovable-.

Durante el primer trimestre del año, Profertil registró ganancias netas por u$s 43,8 millones, más del doble que en el mismo periodo de 2025.