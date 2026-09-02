Un operativo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre permitió rescatar a 40 aves que se encontraban en cautiverio en Tucumán. Luego de ser recuperados y sometidos a controles para determinar su estado, los ejemplares fueron liberados nuevamente en un área natural protegida.

El procedimiento fue llevado adelante de manera conjunta por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos (DFFSyS), dependiente de la Secretaría de Producción, y la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales. Entre las especies recuperadas se encontraban ejemplares de Rey del Bosque y Reinamora.

Rescataron 40 aves del tráfico ilegal en Tucumán

Tras el decomiso, los ejemplares quedaron bajo el cuidado de especialistas de la División Fauna Silvestre. Antes de definir su regreso a la naturaleza, fueron sometidos a controles sanitarios y evaluaciones de comportamiento para comprobar que estuvieran en condiciones de sobrevivir nuevamente en libertad.

Una vez finalizado el proceso, las autoridades determinaron que las 40 aves podían ser reinsertadas en su ambiente natural. Por ese motivo, fueron trasladadas y liberadas en inmediaciones de la Reserva Provincial Aguas Chiquitas.

El operativo forma parte de las acciones destinadas a combatir la captura y comercialización clandestina de especies autóctonas, una práctica que puede afectar seriamente a las poblaciones de animales silvestres.

La advertencia para quienes tienen aves silvestres en casa

A partir del procedimiento, las autoridades recordaron que la captura, tenencia y comercialización de fauna silvestre están prohibidas por la legislación vigente en Tucumán.

En particular, la Ley Provincial N.º 6.292 establece restricciones sobre estas prácticas con el objetivo de proteger a las especies autóctonas y evitar que sean retiradas de sus hábitats para permanecer en cautiverio o ser comercializadas.

Por eso, desde los organismos especializados remarcaron la importancia de no adquirir ni mantener aves silvestres de origen ilegal en los hogares. También destacaron la necesidad de denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier situación relacionada con el tráfico clandestino de fauna.

El objetivo es reducir la extracción de animales de su ambiente natural y favorecer su conservación, especialmente en el caso de especies que son capturadas para ser vendidas como aves de compañía.