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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para un gran número de regiones de la Provincia de Buenos Aires, que se verán afectadas durante este miércoles 2 de septiembre por la llegada de una tormenta.
Las advertencias rigen para los habitantes de La Plata, que podrían enfrentar los estragos de las lluvias, las descargas eléctricas y la probable caída de granizo.
Incluso, la temperatura máxima llegará a los 20°C, mientras que la mínima se ubicará en los 8°C. Se trata de un cambio respecto a los días previos, donde predominó el cielo con nubes y claros.
En este sentido, la humedad se mantendrá alta durante buena parte del día, lo que refuerza la chance de precipitaciones.
Cómo viene la jornada del miércoles, hora por hora
El detalle del pronóstico para el miércoles muestra variaciones importantes entre la mañana y la noche:
- Madrugada: nubes y claros, con vientos leves del NE (7 km/h) y humedad del 98%.
- Mañana: niebla, con visibilidad reducida y humedad también en el 98%.
- Tarde: cielo cubierto, con vientos algo más intensos del N (15 km/h) y humedad del 77%.
- Noche: lluvia débil, con vientos del NW (14 km/h) y presión en baja (1009 hPa).
Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de sistemas puede variar en intensidad.
Qué pasará después de la tormenta: el resto de la semana en La Plata
Tras el paso del sistema inestable, el tiempo mejora notablemente. El jueves 3 de septiembre la jornada arranca con nubes y claros y despeja hacia la mañana, con una máxima de 18°C y mínima de 8°C.
De ahí en adelante, se consolida un tramo de varios días con cielos despejados y temperaturas en descenso hacia el fin de semana:
- Jueves 3/9: nubes y claros, 18°C / 8°C.
- Viernes 4/9: despejado, 15°C / 4°C.
- Sábado 5/9: nubes y claros, 12°C / 5°C.
- Domingo 6/9: nubes y claros, 12°C / 1°C.
- Lunes 7/9: nubes y claros, 15°C / 6°C.
- Martes 8/9: nubes y claros, 18°C / 9°C.
Recomendaciones para el día de tormenta
Frente a un día con cielo cubierto, niebla matinal y lluvia débil por la noche, conviene tomar algunas precauciones simples:
- Llevar paraguas o campera impermeable, sobre todo para la salida nocturna.
- Manejar con precaución durante la mañana por la niebla, que reduce la visibilidad.
- Estar atento a las actualizaciones del servicio meteorológico local por si el sistema se intensifica.