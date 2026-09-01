El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta climática para un gran número de regiones de la Provincia de Buenos Aires, que se verán afectadas durante este miércoles 2 de septiembre por la llegada de una tormenta.

Las advertencias rigen para los habitantes de La Plata , que podrían enfrentar los estragos de las lluvias, las descargas eléctricas y la probable caída de granizo.

Incluso, la temperatura máxima llegará a los 20°C, mientras que la mínima se ubicará en los 8°C. Se trata de un cambio respecto a los días previos, donde predominó el cielo con nubes y claros.

En este sentido, la humedad se mantendrá alta durante buena parte del día, lo que refuerza la chance de precipitaciones.

Se aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en La PlataSe aproxima un diluvio histórico este miércoles 2 de septiembre: tormentas, lluvias y posible caída de granizo en La Plata. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

Cómo viene la jornada del miércoles, hora por hora

El detalle del pronóstico para el miércoles muestra variaciones importantes entre la mañana y la noche:

Madrugada: nubes y claros, con vientos leves del NE (7 km/h) y humedad del 98%.

Mañana: niebla, con visibilidad reducida y humedad también en el 98%.

Tarde: cielo cubierto, con vientos algo más intensos del N (15 km/h) y humedad del 77%.

Noche: lluvia débil, con vientos del NW (14 km/h) y presión en baja (1009 hPa).

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de sistemas puede variar en intensidad.

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que este tipo de sistemas puede variar en intensidad. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

Qué pasará después de la tormenta: el resto de la semana en La Plata

Tras el paso del sistema inestable, el tiempo mejora notablemente. El jueves 3 de septiembre la jornada arranca con nubes y claros y despeja hacia la mañana, con una máxima de 18°C y mínima de 8°C.

De ahí en adelante, se consolida un tramo de varios días con cielos despejados y temperaturas en descenso hacia el fin de semana:

Jueves 3/9: nubes y claros, 18°C / 8°C.

Viernes 4/9: despejado, 15°C / 4°C.

Sábado 5/9: nubes y claros, 12°C / 5°C.

Domingo 6/9: nubes y claros, 12°C / 1°C.

Lunes 7/9: nubes y claros, 15°C / 6°C.

Martes 8/9: nubes y claros, 18°C / 9°C.

Recomendaciones para el día de tormenta

Frente a un día con cielo cubierto, niebla matinal y lluvia débil por la noche, conviene tomar algunas precauciones simples: