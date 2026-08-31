Mantener la energía necesaria para seguir activo sobre los escenarios forma parte de la rutina cotidiana de Paul McCartney a sus 84 años. El exintegrante de The Beatles comienza sus mañanas con entrenamiento físico y sigue una alimentación en la que las frutas, los cereales y otros productos vegetales tienen un lugar central.

Su programa de ejercicios fue revelado, entre otros detalles, por su hija Mary McCartney, quien contó que el músico termina cada sesión con una práctica poco habitual. Según explicó, su padre realiza una parada de cabeza sin apoyo durante cinco minutos, un ejercicio que incorporó hace décadas a su forma de mantenerse activo.

Cómo es el entrenamiento diario de Paul McCartney a los 84 años

La rutina del músico combina ejercicio aeróbico, trabajos de fuerza y movimientos destinados a conservar la movilidad. McCartney suele realizar actividades como elíptico, carrera y otras variantes de cardio, para después continuar con pesas, abdominales sobre una pelota suiza y ejercicios de elongación.

Tras completar esa parte del entrenamiento, utiliza una colchoneta para hacer la postura invertida. Mary McCartney aseguró: “Tiene una rutina de entrenamiento todas las mañanas y la termina con una parada de cabeza perfecta, sin apoyo, durante cinco minutos”.

El músico realiza en sus ejercicios una práctica poco habitual.

El propio artista explicó que aprendió esta posición durante la década de 1960 y la mantiene entre sus ejercicios desde hace años. “La parada de cabeza es mi momento para presumir cuando estoy en el gimnasio. Una vez, un profesor de yoga me dijo que te mantiene joven”, contó McCartney.

El cantante también señaló que no busca desarrollar una gran masa muscular. Por eso, prefiere utilizar pesas livianas y enfocar parte de su trabajo físico en conservar la flexibilidad, una condición que considera importante para continuar con un ritmo de vida activo. La parada de cabeza, por su parte, exige fuerza, equilibrio y técnica, por lo que no resulta recomendable realizarla sin experiencia o la supervisión adecuada.

Qué desayuna Paul McCartney para empezar el día

La alimentación vegetariana acompaña desde hace décadas el estilo de vida del músico. McCartney dejó de comer carne a mediados de los años 70 junto con Linda McCartney, su primera esposa, y desde entonces mantuvo una dieta basada en productos de origen vegetal.

En una publicación de su sitio oficial, el británico se definió como “una persona de desayunar” y detalló algunos de sus alimentos preferidos. “Me gusta la fruta, un bowl de fruta. Me gustan los cereales y los frutos rojos: frutillas, arándanos y frambuesas. Ese soy yo”, explicó.

Después de esa primera comida, McCartney suele dedicar un momento de la mañana a leer el diario y espera hasta el almuerzo para volver a comer. Así, combina una rutina de entrenamiento diario, ejercicios que practica desde hace décadas y hábitos alimenticios que mantiene mientras continúa con su carrera musical, más de 60 años después de sus primeros pasos junto a The Beatles.