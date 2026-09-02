Fertilizantes: el negocio de u$s 4000 millones que Vaca Muerta puede liderar
La región importa el 92% de los fertilizantes nitrogenados que consume. Con inversiones por u$s 15.000 millones, el gas de Vaca Muerta y del presal brasileño permitirían sustituir esas compras y generar un nuevo polo exportador.
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