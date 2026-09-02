Tras el aumento de la tensión en Medio Oriente, el petróleo se disparó esta semana y disparó a las acciones de compañías energéticas. El precio del barril de Brent saltó ayer 7,85% hasta los u$s 95, mientras que el lunes había avanzado otro 5,33%. Ese saltó premió a las petroleras, que fueron las ganadoras tanto el lunes como ayer.

Petrobras subió 5%, Vista avanzó 4,55% e YPF trepó 1,71%. Así, la primera cerró a u$s 20,33, mientras que la compañía conducida por Miguel Gallucio operó a u$s 74,71. Por su parte, YPF se negoció a u$s 52,46.

La escalada bélica entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Ormuz impulsó los precios del crudo. En ese contexto, el mercado eligió cuáles son sus papeles favoritos para aprovechar el rally del petróleo y traducir los mayores precios internacionales en rentabilidad, ofreciendo a inversores una cobertura cambiaria a través de activos líquidos y respaldados por sólidos planes de expansión.

Los papeles que cobran relevancia son Chevron, Occidental Petroleum, la petrolera en la que invirtió Warren Buffet, y Vista Energy. “Desde BRI se recomienda apuntar a Cedear de compañías energéticas que combinen balances sólidos, capacidad de generar flujos de caja robustos y un buen respaldo en divisas para capitalizar rápidamente este escenario”, explica Gustavo Gardey, cofundador de la firma.

“Por el lado de Chevron, se la recomienda como la opción defensiva por excelencia en su carácter de supermajor global, cuyo atractivo radica en operaciones altamente diversificadas, un balance robusto y un historial constante de pago de dividendos en dólares que funciona como un refugio ideal frente a la volatilidad”, asegura Gardey, que destaca que en el plano local, la compañía formalizó su adhesión al RIGI con un megaproyecto de u$s 13.800 millones destinado a desarrollar crudo no convencional en el área El Trapial, en Vaca Muerta.

Matías Weissel, COO de Vista Energy

El atractivo de Vista

“El Cedear con mayor exposición al precio del barril Brent es Vista Energy, compañía que forma parte de nuestros top picks dada su cualidad de “play puro Vaca Muerta”. La empresa viene anotando desde hace años números que superan a los de sus propias proyecciones, dando cuenta de la sólida capacidad operativa y eficiencia”, consideró, por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

La petrolera que sedujo a Buffett

Para Gardey, Occidental Petroleum opera como el punto de equilibrio intermedio ideal. “Con su fuerte presencia en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos y el respaldo de grandes inversores combina múltiplos atractivos y retornos equilibrados para capturar el alza del crudo con un riesgo moderado, habiendo reportado recientemente sólidos balances trimestrales orientados a una fuerte reducción de su endeudamiento neto gracias a un salto sustancial en su flujo de caja libre”, afirmó el analista.

Fuente: bloomberg Fuente: bloomberg

Petrobras y el riesgo político

Petrobras también se benefició por la suba del petróleo. Pero en octubre hay elecciones presidenciales en Brasil y el resultado puede impactar en su cotización.

Si gana Flavio Bolsonaro o Lula con un discurso moderado en lo fiscal, puede beneficiarse. Si Lula envía señales de expansión fiscal, el efecto sería contrario.