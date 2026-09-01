El gobierno viene dando algunas señales que está dejando el mercado sobre la inflación, la dinámica cambiaria y la estrategia financiera del equipo económico de cara a 2027.

Además, se refuerza la expectativa de una fuerte desaceleración de la inflación en los próximos meses.

Los break even que surgen de los bonos muestran que el mercado comienza a descontar registros cercanos al 0% mensual hacia abril de 2027. De mantenerse esta tendencia, Javier Milei podría llegar a las elecciones con una inflación cercana al 20% interanual, recortando un dígito respecto del nivel recibido al inicio de su gestión.

Por otro lado, La dinámica cambiaria muestra señales de estabilización, con un ritmo que se aproxima al crawling peg del 2% mensual que caracterizó la primera etapa del programa económico.

Ya con el cierre de mes, agosto dejó la menor compra de dólares por parte del Gobierno, incluso durante un período estacionalmente favorable para la oferta de divisas. Esta dinámica plantea interrogantes sobre la acumulación de reservas y sus implicancias para el programa financiero y cambiario rumbo a 2027.

Mirando hacia adelante, la clave pasará por la estrategia del Tesoro en las licitaciones de deuda en pesos. El nivel de rollover, las tasas y la administración de la liquidez serán piezas centrales para controlar la cantidad de pesos en la economía y, al mismo tiempo, reducir eventuales presiones sobre el dólar.

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