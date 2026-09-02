El riesgo país quebró este miércoles los 500 puntos básicos. El indicador cae 1% y opera a 496 unidades, en una rueda donde suben los bonos y las acciones argentinas.

Tras un agosto para el olvido, donde el riesgo país trepó desde 430 puntos hasta 512, septiembre comenzó con el pie derecho. Ayer el índice medido por el JP Morgan cayó 2,1% y cerró la rueda en 501 puntos. Hoy, finalmente, quebró la barrera psicológica de las 500 unidades.

“Si la acumulación de reservas y la disciplina fiscal se sostienen, el indicador tiene el terreno propicio para perforar los 500 puntos y buscar la zona de los 400 a 450 puntos básicos hacia el cierre del año”, explicó Gustavo Gardey, cofundador de Bull Road Investments.

“De todas formas, la consolidación de este objetivo también dependerá de ciertos factores externos clave, como una baja de tasas de interés por parte de la FED que hoy se ve difícil que suceda, dado los comentarios recientes de su presidente que mantienen la cautela global”, agregó el analista.

Los bonos soberanos, en tanto, suben hasta 0,45% en Wall Street, liderados por el Global 2038. En la plaza local avanzan hasta 0,7%.

Por su parte, el Merval también opera en verde y sube 0,9% medido en dólares, hasta los u$s 1928.