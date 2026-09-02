El mercado de las motos no encuentra techo.

Tras una leve desaceleración en julio, los patentamientos recuperaron ritmo en agosto y volvieron a ubicarse por encima de las 73.000 unidades mensuales. En ese contexto, una marca histórica logró regresar al lote de las cinco más vendidas del país.

El último informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) revela que en agosto se patentaron un total de 73.566 motovehículos, es decir, un 34,2% más que en el mismo mes de 2025, y un 1,8% por encima de julio (72.231 unidades).

Con este desempeño, el sector acumula 586.650 unidades entre enero y agosto. Esto es un avance del 41,2% frente a las 415.523 registradas en el mismo período del año pasado.

Detrás del fenómeno: qué dicen los expertos

Para Sebastián Beato, presidente de Acara, el salto interanual del 34% que está experimentando el mercado de las dos ruedas se apoya principalmente en la financiación.

En diálogo con El Cronista, el directivo señaló que la disponibilidad de crédito sigue siendo el principal motor de las ventas y destacó que cada vez más compradores ven a la moto como una herramienta de trabajo.

“Tanto la salida laboral como el trabajo de aplicaciones está llegando con mucha fuerza al interior del país”, explicó. En ese contexto, remarcó que cada vez más usuarios eligen la moto como una herramienta para generar ingresos y resolver sus necesidades de movilidad diaria.

El sector ya acumula más de 586.000 unidades. Esto es un avance del 41,2% frente a las 415.523 registradas en el mismo período del año pasado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, sostuvo que en muchas ciudades la ecuación económica juega cada vez más a favor de la moto: “El costo de varios viajes diarios en transporte público comienza a acercarse al valor de una cuota de financiación, por lo que muchos usuarios optan por comprar una unidad propia”.

Su análisis es compartido por Federico Vacas, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam). El ejecutivo afirmó que la demanda dejó de estar asociada exclusivamente a una compra aspiracional y hoy responde cada vez más a necesidades concretas de movilidad cotidiana y generación de ingresos: “La moto se consolidó como una herramienta de transporte accesible, especialmente en los segmentos de baja cilindrada y en las categorías urbanas”.

Según datos de Cafam, durante los últimos meses crecieron las líneas de crédito impulsadas por la banca pública y los procesos digitales, permitiendo acceder a planes de hasta 72 cuotas.

“Hoy la financiación tiene más disponibilidad, plazos más largos y mayor facilidad de acceso”, explicó Vacas, aunque advirtió que todavía es necesario abaratar el costo del crédito para ampliar la base de compradores.

Zanella vuelve al top 5

Entre las marcas, Honda mantuvo un liderazgo holgado con 15.581 patentamientos y una participación de mercado del 21,2 por ciento. La siguieron Gilera (8988 unidades), Motomel (8724) y Keller (6593).

La principal novedad del ranking fue el regreso de Zanella al quinto puesto con 6506 unidades patentadas, desplazando a Corven, que quedó sexta con 6300 registros.

Los precios de esta marca varían según el modelo y la versión, con valores que parten desde $ 1,5 millones para los modelos de entrada de 110 cc y pueden alcanzar los $ 11 millones en cilindradas altas.

En cuanto a los modelos más vendidos durante agosto, no hubo muchas sorpresas. La Honda Wave 110S continuó siendo la moto más patentada del país con 8337 unidades. En segundo lugar quedó la Gilera Smash, que escaló una posición con 6513 registros y desplazó a la Keller KN110-8, tercera con 5555 patentamientos.

Completaron el top cinco la Motomel B110, con 4755 unidades, y la Corven Energy 110, con 3674.

En lo que respecta a precios, la Wave 110S se comercializa entre $ 4,2 millones y $ 4,8 millones, mientras que la Gilera Smash Full 110 oscila entre los $ 2,2 millones y $ 2,8 millones. La Keller KN110-8 tiene valores de entre $ 2 millones y $ 2,5 millones; la Motomel B110, entre $ 2,1 millones y $ 2,7 millones; y la Corven Energy 110 se ubica en una franja de entre $ 2 millones y $ 2,6 millones.

Otro dato interesante que se desprende del informe de Cafam es el fuerte predominio de la producción nacional. Durante agosto se patentaron 71.818 unidades de fabricación local, equivalentes al 96,85% del total, mientras que las importadas representaron apenas unas 2337 motos.