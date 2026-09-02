Tenés plata disponible y, al mismo tiempo, una deuda vigente. Podés usar esos fondos para reducir lo que debés o mantener el crédito e invertir el ahorro con la expectativa de obtener una ganancia.

La respuesta cambia según el costo concreto de la financiación, el rendimiento que razonablemente podría generar la inversión y el riesgo asociado a cada alternativa.

El punto de partida consiste en comparar dos tasas. Sin embargo, una decisión completa también debe contemplar la certeza de cada resultado, la necesidad de conservar dinero disponible y el plazo durante el cual se mantendrán la deuda y la inversión.

Pagar deuda o invertir: cuál es la comparación correcta

Cancelar una deuda genera un beneficio financiero equivalente a los costos futuros que se evitan. Si mantener una obligación durante el próximo año cuesta 40%, destinar el dinero a cancelarla permite ahorrar ese gasto.

El resultado surge del contrato y puede calcularse con un grado elevado de precisión cuando la financiación tiene una tasa fija.

Una inversión funciona con otra lógica

Su rendimiento esperado representa una estimación construida a partir de determinados supuestos. El resultado final puede ubicarse por encima o por debajo de esa proyección, especialmente en activos cuyo precio fluctúa .

Deudas con tarjeta.

La comparación correcta enfrenta el costo que efectivamente puede evitarse mediante la cancelación con el rendimiento neto esperado de la inversión, después de comisiones, impuestos y otros gastos. Ambas tasas deben abarcar el mismo plazo, estar expresadas en la misma moneda y responder a criterios equivalentes.

Esta diferencia entre certeza y expectativa resulta central. Ahorrar un costo financiero de 40% equivale a obtener un beneficio conocido de ese orden. Para que invertir sea una alternativa comparable, la rentabilidad esperada debería compensar tanto el costo de la deuda como el riesgo de obtener un resultado inferior.

Cómo calcular el verdadero costo de una deuda

La tasa nominal anual refleja solamente una parte del costo de la financiación. El dato más amplio es el costo financiero total (CFT), que incorpora la tasa de interés y el efecto de las comisiones y los cargos asociados.

Las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) establecen que el CFT debe expresarse como una tasa efectiva anual. También disponen que, cuando resulte obligatoria su exposición, las entidades informen adicionalmente el CFT calculado sin los tributos que gravan la operación.

Para una deuda ya vigente, la cuenta debe concentrarse en los costos que todavía pueden evitarse. Algunos gastos pudieron haberse pagado al contratar y, por lo tanto, forman parte del costo original aunque hayan dejado de influir en la decisión actual.

El deudor necesita conocer el importe exigido para precancelar, los intereses y cargos futuros que se ahorraría, las condiciones del contrato y cualquier comisión aplicable a la cancelación anticipada .

Las estadísticas del BCRA muestran una amplia diversidad de tasas según la línea, la entidad, el plazo y las características del cliente. Los promedios del sistema aportan contexto, mientras que la evaluación individual debe apoyarse en las condiciones de cada financiación.

Veamos un ejemplo para comparar deuda e inversión

Supongamos que una persona tiene $1 millón disponible y una deuda que puede cancelar con ese monto. En un ejemplo simplificado, sin pagos intermedios ni costos de precancelación, mantenerla durante un año agregaría un costo de 40%, equivalente a $400.000.

La alternativa consiste en invertir el millón. Si el rendimiento neto esperado fuera de 25%, la ganancia proyectada alcanzaría los $250.000. Mantener la deuda para realizar esa inversión dejaría una diferencia desfavorable de $150.000. Dentro de los supuestos planteados, la cancelación produciría el mejor resultado financiero.

La elección se vuelve menos evidente si la inversión ofrece un rendimiento esperado de 50%. La ganancia proyectada sería de $500.000 y superaría por $100.000 el costo de la deuda. Esa diferencia representa el margen disponible para absorber el riesgo de que la inversión rinda menos de lo previsto. Si existe una probabilidad relevante de obtener apenas 10% o de perder capital, una ventaja esperada de diez puntos porcentuales puede resultar insuficiente.

Por qué una deuda de tarjeta no se analiza igual que un crédito UVA

La financiación del saldo de una tarjeta suele ser de corto plazo y puede tener un costo elevado frente a inversiones de riesgo moderado. Cuando el CFT supera ampliamente la rentabilidad neta esperable de esas alternativas, reducir la deuda ofrece un beneficio financiero difícil de igualar.

La prioridad crece si se acumulan saldos, aparecen cargos por mora o el pago mensual comienza a comprometer el presupuesto.

Un crédito hipotecario denominado en unidades de valor adquisitivo (UVA) tiene otra estructura. Su plazo es mucho más extenso y el capital adeudado se expresa en UVA, cuyo valor se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Según la regulación del BCRA, los intereses se calculan sobre el equivalente en pesos del capital actualizado.

Su costo combina la tasa pactada con la evolución del capital ajustable. La comparación con una inversión requiere proyectar distintos escenarios de inflación, revisar el plazo restante y verificar las condiciones de precancelación. También debe considerarse que el dinero aplicado al crédito queda incorporado al patrimonio de la vivienda y pierde liquidez inmediata.

Cuándo conviene pagar primero y cuándo puede tener sentido invertir

El pago de la deuda adquiere prioridad cuando su costo supera el rendimiento razonablemente esperable de una inversión comparable, cuando existen atrasos o cuando igualar esa tasa exigiría asumir una exposición elevada.

La estabilidad del presupuesto también importa

Una cuota que absorbe una proporción excesiva de los ingresos reduce la capacidad de afrontar gastos e imprevistos.

Invertir mientras se mantiene una deuda puede tener sentido cuando el crédito posee un costo sostenible, la cuota resulta manejable, el horizonte temporal es adecuado y la rentabilidad neta esperada ofrece un margen suficiente sobre el costo de la financiación . Cuanto mayor sea la incertidumbre de la inversión, mayor debería ser ese margen.

El papel del fondo de emergencia

Antes de llevar todo el ahorro a cualquiera de las dos alternativas, conviene determinar cuánto dinero debe permanecer disponible para afrontar una pérdida de ingresos, una reparación o un gasto de salud.

El fondo de emergencia reduce la probabilidad de vender inversiones en un momento desfavorable o recurrir a un crédito más caro.

Qué dicen los analistas

La literatura sobre finanzas de los hogares estudia la convivencia entre activos líquidos y deudas bajo el concepto de co-holding puzzle.

Un trabajo del National Bureau of Economic Research (NBER), organización estadounidense dedicada a la investigación económica, señala que conservar liquidez mientras existe una deuda puede responder a la necesidad de cubrir gastos futuros y a la incertidumbre sobre el acceso posterior al crédito.

Qué pasa con la situación de mora

La mora exige un tratamiento especial porque puede sumar intereses, cargos y consecuencias contractuales. En una situación regular, en cambio, preservar una reserva permite evitar que la cancelación de una deuda deje al hogar expuesto ante el primer imprevisto.

La decisión entre invertir o pagar deudas depende de cuatro elementos

El costo que puede evitarse, el rendimiento neto y ajustado por riesgo de la inversión, el plazo de ambas alternativas y la liquidez necesaria. El orden de prioridades depende de cómo se combinen esas variables en cada situación.