Durante su paso por Nada Personal, programa de El Cronista Stream, Pilar Ramírez destacó a Patricia Bullrich como una de las principales figuras del oficialismo. “Es una gran candidata, una gran política”, sostuvo al ser consultada por el futuro de la ministra de Seguridad y por la posibilidad de que acompañe al primer mandatario como compañera de fórmula el año que viene.

La dirigente también fue sondeada acerca de si ese lugar podría ocuparlo Karina Milei. En ese contexto, evitó especular con una eventual fórmula presidencial de hermanos y afirmó que la secretaria general de la Presidencia “tiene un rol enorme” y que la ve “muy cómoda” en esa función.

Ramirez evitó anticipar, en general, definiciones electorales, incluso esquivó hacerlo para la Ciudad de Buenos Aires: “No importa si ya tenemos candidatos, tenemos proyectos”. En ese sentido, aseguró que el espacio definirá el año próximo quién representará al oficialismo en la Ciudad y dijo que el elegido será quien “mejor encarne los ideales del presidente”.

Pilar Ramírez junto a Patricia Bullrich.

Consultada sobre una posible alianza con el PRO de cara a las próximas elecciones, la dirigente evitó dar una definición y planteó que antes de hablar de acuerdos es necesario determinar si ambos espacios comparten el mismo modelo de ciudad.

“Jorge Macri forma parte de otro partido que no somos nosotros”, señaló, y agregó que la discusión sobre un entendimiento deberá darse a partir de las ideas y no de las candidaturas.

Respecto del escenario nacional, la legisladora explicó que no participa de las negociaciones que mantiene la conducción del espacio con distintos gobernadores y aclaró que esa discusión corresponde a la mesa política nacional. “Hoy no estamos dando esa discusión”, señaló, al tiempo que recordó que su responsabilidad está enfocada exclusivamente en el armado porteño.

Por último, Ramírez destacó el crecimiento político de La Libertad Avanza en la Ciudad y aseguró que el espacio logró instalar temas que hoy forman parte de la agenda pública. “Hemos ganado una batalla cultural, pero falta”, sostuvo. En esa línea, pidió no subestimar al electorado porteño y concluyó: “Los porteños van a elegir”.