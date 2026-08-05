Reforma del BCRA: Bausili defendió un cambio que “no es un experimento” y apuntó a blindar la estabilidad
Ante el plenario de comisiones, el titular del Banco Central sostuvo que la reforma no introduce “ideas revolucionarias”, sino reglas que ya rigen en economías estables. Werning responsabilizó al organismo por la inflación del pasado.
Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, aseguró que la reforma de la Carta Orgánica busca eliminar la financiación del déficit del Tesoro. Mandato único y herramientas de política monetaria.