El Gobierno busca remonetizar la economía mediante la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca generar incentivos para que los contribuyentes puedan formalizar los dólares que mantienen “debajo del colchón”.

Tras incorporar algunas sugerencias de tributaristas, el Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto que modifica la Ley 27.799. Mientras tanto, el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) registraba al 27 de julio 421.424 adheridos, cerca de un 30% más que a mediados de ese mes, según datos obtenidos por El Cronista a través de un pedido de acceso a la información pública.

El 17 de julio, cuando se anunció una prórroga para la presentación de las declaraciones juradas de personas humanas —tanto del régimen general como del simplificado—, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que más de 330.000 contribuyentes se habían adherido al esquema simplificado de Ganancias.

Cabe recordar que la presentación de la declaración jurada vence el 27 de agosto, mientras que el plazo para efectuar el pago había finalizado el 27 de julio.

De ese total informado por ARCA, 170.115 contribuyentes ya habían presentado sus declaraciones juradas, mientras que otros 99.000 trámites permanecían en estado de borrador.

El Gobierno busca incentivar a los contribuyentes a formalizar los ahorros que tienen "debajo del colchón" Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quienes adhieran al régimen, presenten la Declaración Jurada Simplificada y regularicen el pago del impuesto podrán acceder a los beneficios previstos en la Ley de Inocencia Fiscal. Entre ellos se encuentran la presunción de exactitud respecto de los tres períodos anteriores al período fiscal base —conocida como “tapón fiscal”— y el efecto liberatorio del pago.

Régimen Simplificado de Ganancias: cómo evolucionó la cantidad de adheridos, según ARCA

Desde la reglamentación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del impuesto a las Ganancias, el 9 de febrero de este año, la cantidad de adhesiones correspondientes al período fiscal 2025 mostró una evolución creciente.

Los datos a los que accedió este medio indican que en febrero se registraron 4.625 adhesiones al régimen simplificado, mientras que en marzo se sumaron otras 16.960.

En abril hubo 28.320 nuevas inscripciones; en mayo, 53.983; y en junio, 120.268. A su vez, hasta el 20 de julio se habían registrado otras 117.367 adhesiones.

De esta manera, el total acumulado ascendía a 341.523 contribuyentes. “Debido a la dinámica que se observa en altas y desistimientos, el detalle con apertura mensual será procesado y consolidado una vez finalizado el vencimiento de la fecha para solicitar el alta de la adhesión por el Periodo Fiscal 2025. En la etapa actual, la obtención del nivel de desagregación solicitado requiere la ejecución de procesos de extracción y tratamiento de datos que demandan una utilización significativa de los recursos técnicos y operativos del organismo”, explicaron desde ARCA.

El organismo aclaró que el último desglose mensual disponible tiene como fecha de corte el 20 de julio .

“Parece un buen número y es evidente que la prórroga (del vencimiento de la declaración jurada) ayudó a que más contribuyentes se sumaran. El problema es que sigue sin salir el proyecto de ley que modifica el régimen”, opinó Marcos Felice, contador y fundador del sitio “Blog del Contador”.

En ese sentido, Felice consideró que la aprobación del nuevo proyecto facilitaría la incorporación de más contribuyentes, incluso de aquellos que hoy no pueden adherir, y probablemente incrementaría la cantidad de inscriptos.

“Hay cierta incertidumbre porque todavía no se sancionó la ley que modifica el régimen simplificado, algo que resulta necesario porque su principal pilar es la derogación de los topes de ingresos y patrimonio que dejaban afuera a muchos contribuyentes . Al eliminarlos, quienes en un principio no podían adherirse ahora sí pueden hacerlo”, coincidió Claudia Pose, socia de Impuestos en BDO Argentina.

Cambios en la Ley de Inocencia Fiscal

El Gobierno activó el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal II y busca acelerar su giro a comisiones. Tal como anticipó este medio, la iniciativa que busca captar los “dólares del colchón”, junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), podría comenzar a tratarse el 19 de agosto, a ocho días del vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada.

El Ministerio de Economía busca que una parte significativa de los más de u$s 170.000 millones que permanecen fuera del sistema financiero se vuelque a la economía.

En ese marco, las modificaciones a la Ley 27.799 buscan ampliar la cantidad de contribuyentes habilitados para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias y reforzar la seguridad jurídica.

Por ese motivo, el proyecto propone eliminar los parámetros para acceder al régimen (ingresos anuales de hasta $ 1000 millones y un patrimonio de hasta $ 10.000 millones). Además, contempla la posibilidad de que los “Grandes Contribuyentes Nacionales” se adhieran, aunque sin acceder a los beneficios.

Otro de los cambios se vincula con las discrepancias significativas, uno de los puntos sobre los que los tributaristas hicieron mayor hincapié durante las reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La nueva versión señala que estas discrepancias se configurarán ante un incremento del impuesto determinado o una reducción de los quebrantos impositivos por un porcentaje no inferior al 15%.

No obstante, si un contribuyente supera ese porcentaje, no habrá exclusión del régimen solo si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión simple ($ 5.000.000) previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario.

Las modificaciones a la Ley 27.799 apuntan a reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes

Tampoco se considerará la diferencia entre la declaración original y la rectificativa, en la medida en que esta última sea presentada en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de la notificación de la liquidación o determinación de oficio, cuando dichos saldos sean debidamente cancelados.

Por otro lado, el texto incluye una ventana para exteriorizar dólares hasta el 31 de diciembre de 2027. Los fondos se considerarán como bienes incorporados al patrimonio del contribuyente (Bienes Personales) en el día en que se efectúe la operación.

Las operaciones (en el origen o en el destino) deberán ser canalizadas utilizando los medios autorizados por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

“Sería ideal que la UIF (Unidad de Información Financiera) también saque una norma complementaria respecto de qué pasa con los contribuyentes que, de aquí al 31 de diciembre de 2027, depositen dólares. Eso está pendiente y sería bueno para darles seguridad jurídica a los contribuyentes una vez sancionada la ley”, remarcó Pose.