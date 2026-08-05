El personal militar y de establecimientos navales, que pertenece a las Fuerzas Armadas, recibe en mayo una actualización salarial. Foto: Casa Rosada.

El gobierno libertario llegó a la Casa Rosada con un discurso reivindicativo para con las Fuerzas Armadas y si bien distintas adquisiciones vistosas han llamado la atención, los haberes del personal, la crisis de la obra social militar y la renuncia en masa de efectivos generan un clima de tensión. A eso se le suman rumores de achicamiento. ¿Qué puede pasar?

Esta última semana, El Cronista tuvo la oportunidad de participar en demostraciones aéreas de los nuevos F-16 adquiridos por la administración Milei. La Fuerza Aérea es una de las más beneficiadas por el presupuesto de Defensa, sin embargo, los salarios son otro cantar .

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