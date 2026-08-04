El analista financiero Javier Timerman pasó por el programa Cuentas Claras, emitido por El Cronista Stream, y dejó definiciones contundentes sobre el rumbo económico del Gobierno y las reformas estructurales en agenda.

El especialista en inversiones puso el foco principal en el proyecto de ley que busca modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y advirtió que, si bien la iniciativa es positiva, una normativa técnica no será suficiente para garantizar la verdadera autonomía de la autoridad monetaria sin un cambio profundo en la política.

Al analizar la iniciativa oficial, Timerman respaldó el espíritu de la medida, pero planteó sus reservas sobre la efectividad práctica a largo plazo.

“No me parece mal el proyecto, es casi fundamental tener un banco central independiente y aplaudo la intención. Lo bueno de este proyecto es que no se puede hacer a medias, sos independiente o no sos independiente”, señaló. Sin embargo, aclaró: “Pero la ley no alcanza, si los argentinos no queremos retener un banco independiente, vamos a encontrar la forma de que eso no ocurra”.

En esa línea, el analista financiero remarcó que el éxito de esta transformación está atado a la madurez institucional. “La independencia del Banco Central va a funcionar si los argentinos queremos que funcione, sino no va a funcionar, va a ser blindaje contra blindaje. Si el día de mañana hay un gobierno que cree que el BCRA tiene que emitir dinero para financiar bustos de Néstor Kirchner, lo van a hacer por más ley que haya, por eso todo depende de la sociedad argentina”, ejemplificó durante la entrevista.

Para lograr que esta autonomía sea perdurable, Timerman destacó la urgencia de construir acuerdos transversales en el Congreso. “Para esta ley estaría muy bueno que haya algún tipo de consenso, de eso se trata la política, de invitar a sentarse, a charlar o dialogar con la oposición y alcanzar un consenso”, indicó.

Asimismo, ilustró su punto recordando la actual dinámica oficial: “Pero así como Caputo, con razón y por un tema de coordinación, puso a una persona no independiente para ser presidente del BCRA, que es Santiago Bausili, si viene otro Presidente también va a pedir lo mismo”.

Más allá de la política monetaria, el experto evaluó el clima general del país bajo la actual gestión y el estilo de liderazgo del Presidente. “La Argentina donde gobierna Milei es confusa, el país vive en un constante extremismo, el cual no es bueno, en general los argentinos somos muy extremistas en nuestra manera de pensar y ver las cosas”, reflexionó.

Pese a esto, reconoció coincidencias de fondo, afirmando que hay “cosas que tienen que ver con el manejo de la economía que creo que se deberían haber hecho, y se están haciendo”, aunque marcó distancia con los agravios y el estilo confrontativo del jefe de Estado.

Finalmente, Timerman cuestionó la postura del peronismo y su desconexión histórica con el sistema financiero, advirtiendo que “oponerse a todo es un grave error”.