El Congreso reabre con el Súper RIGI mientras la reforma electoral sigue en el limbo
El oficialismo convocó para el 5 de agosto al plenario que tratará el régimen de incentivo a grandes inversiones. Esperan a su turno la ley de Tierras, que irá a sesión nuevamente el jueves 6. La reforma electoral, en tanto, sigue sin destrabar la mayoría. Santilli vuelve a las provincias con Karina.
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 2 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.