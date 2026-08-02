El Congreso reanuda su actividad tras el receso invernal con una agenda extensa que el oficialismo intenta ordenar antes de que termine el mes entrante. El primer punto en la lista es el debate en comisiones del Súper RIGI, previsto para esta semana en el Senado. El plato fuerte, de todos modos, será la sesión del jueves 6 para Propiedad Privada.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, profundizará su recorrida por distintas provincias para sumar respaldos a estas iniciativas. Entre ellas, además de la agenda económica y desreguladora, la iniciativa que más preocupa puertas adentro del oficialismo es la política porque, a diferencia del resto, todavía no consiguió los votos para llegar ni al debate en comisiones.

El Súper RIGI abre la actividad legislativa

El miércoles a las 15:30 se reunirá el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión, y Legislación General, con el objetivo de firmar el dictamen del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI.

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con “media sanción” de la Cámara de Diputados, obtenida el 24 de junio, y que apunta a atraer inversiones millonarias en sectores considerados de frontera tecnológica, como la explotación de minerales críticos —litio y uranio—, la biotecnología y la inteligencia artificial.

El proyecto busca ofrecer beneficios impositivos y estabilidad normativa a los grandes capitales que decidan instalarse en el país en esos rubros estratégicos. En el oficialismo confían en reunir los votos necesarios gracias al respaldo de los bloques aliados que ya acompañaron la iniciativa en Diputados. La intención es firmar el dictamen la primera semana de agosto y llevar el proyecto al recinto entre la segunda y la tercera semana del mes, antes de que termine el mes.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, defendió el Super RIGI ante el Congreso

Ley de Tierras como capítulo central

Un día después del plenario por el Súper RIGI, el 6 de agosto, el Senado tiene previsto sesionar para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reformula la actual Ley de Tierras y ya fracasó en cuarto intentos anteriores por falta de consenso.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone eliminar el límite vigente a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros, aunque mantiene la prohibición para Estados extranjeros o corporaciones controladas directamente por gobiernos de otros países.

El texto incluye además modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, para habilitar actividades productivas en zonas afectadas por incendios, cambios en el régimen de desalojos y las expropiaciones.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, y Sturzenegger acordaron una nueva versión del texto que reconoce mayor potestad a las provincias sobre la venta de tierras, aunque el capítulo más resistido -la apertura a extranjeros- se mantiene sin cambios sustanciales.

Otro proyecto en danza

También integra el temario de agosto la conocida como Ley Hojarasca, que ya obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado y media sanción en Diputados. El proyecto, impulsado por Sturzenegger, propone derogar o modificar alrededor de 63 leyes y dos decretos considerados obsoletos, redundantes o en desuso, sancionados entre 1864 y 2015.

Entre las normas alcanzadas figuran regulaciones sobre contenidos turísticos obligatorios en medios audiovisuales, restricciones a la transferencia de tecnología y disposiciones heredadas de gobiernos de facto. El oficialismo busca preservar el texto tal como llegó de Diputados para evitar que deba volver a la Cámara baja. Inicialmente estaba prevista para encabezar la sesión del 6 de agosto, pero el Gobierno decidió postergar su tratamiento al 13 de agosto .

Zona Fría, Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal, entre los pendientes

La agenda de agosto suma otros proyectos que el oficialismo busca destrabar. Uno es la modificación del Régimen de Zona Fría, que regula subsidios al consumo de gas natural en regiones de clima frío y que generó resistencias entre legisladores de distintas provincias durante su tratamiento en Diputados.

La Cámara baja, por su parte, tiene en sus manos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y considerada por el oficialismo una herramienta clave para consolidar el ordenamiento macroeconómico. A eso se agrega una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal y que ya recibió el aval del PRO y la UCR en su versión original de diciembre.

El Poder Ejecutivo prepara además un nuevo amplio paquete de desregulación a cargo de Sturzenegger, con temas derivados de la Ley Bases y nuevas iniciativas que ya generan polémica, mientras que el proyecto de Ley de Lobby permanece en pausa. Como cada año, en septiembre ingresará formalmente el Presupuesto Nacional 2027, que se perfila como una de las discusiones más importantes del segundo semestre por la disputa entre Nación y provincias por la distribución de recursos.

La reforma electoral, el desafío

Entre todos los proyectos en carpeta, la reforma electoral es la que más inquietud genera dentro del Gobierno. A diferencia del Súper RIGI, la Ley de Tierras o la Ley Hojarasca, que ya tienen media sanción o fecha de tratamiento, la iniciativa que busca eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) todavía no logró trasladarse a la agenda oficial de comisiones del Congreso.

El proyecto necesita reunir 37 votos en el Senado para avanzar, y hasta el momento el oficialismo no consiguió los 16 que le faltan, ya que La Libertad Avanza cuenta con 21 legisladores propios. Por ese motivo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza desde hace semanas una intensa ronda de reuniones con gobernadores de distintas provincias, con el objetivo de destrabar la negociación antes de que la iniciativa pueda ingresar formalmente al recinto parlamentario.

Reuters

Santilli recorrerá distintas provincias durante los primeros días de agosto. Aunque todavía no hay fechas ni destinos confirmados en su totalidad, se mencionan visitas a Santiago del Estero y Catamarca, dos distritos gobernados por referentes del peronismo cuyos senadores resultan votos clave para el oficialismo. Sí está confirmado que viajará a Chaco, la provincia aliada que comanda Leandro Zdero, con la secretaria General, Karina Milei.

En las últimas semanas, el jefe de Gabinete ya mantuvo encuentros con los gobernadores de San Juan, Tierra del Fuego, Misiones y otras provincias, en los que combinó el reclamo de apoyo a la reforma electoral con gestiones vinculadas a obras públicas y transferencia de rutas nacionales a las provincias.

El funcionario también asumió otros frentes de la negociación legislativa, como el respaldo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, aunque el eje central de su recorrida sigue siendo lograr los consensos necesarios para que la reforma electoral finalmente llegue a la agenda formal de comisiones del Congreso.