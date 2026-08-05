El Banco Central volvió este miércoles a comprar dólares. Si bien moderó su intervención en el mercado libre de cambios, la entidad conducida por Santiago Bausili logró un hito: las reservas brutas internacionales superaron los u$s 50.000 millones por primera vez en siete años.

La entidad se alzó con u$s 8 millones y ya acumula compras por u$s 13.391 millones desde que comenzó el programa el pasado 5 de enero.

Así, las reservas brutas internacionales treparon hasta los u$s 50.059 millones, aumentando u$s 417 millones con respecto al martes. Según fuentes de la City, esa suba estaría vinculada al aumento de la cotización del oro, cuya onza trepó este miércoles 3,7% hasta los u$s 4308.

Desde septiembre de 2019 que las tenencias del Central no superaban los u$s 50.000 millones. Las reservas ya habían subido el lunes u$s 1780 millones, en parte impulsadas por las subas de encajes habituales a principio de mes.

Pese a ese crecimiento, en lo que va de agosto el BCRA moderó su compra de divisas en el mercado libre de cambios. En las primeras tres ruedas, apenas se alzó con u$s 54 millones.