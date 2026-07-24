Oficial y confirmado: este es el calendario de pagos de ANSES en agosto de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el esquema de pagos previsto para julio de 2026 y los jubilados y pensionados pueden anticipar cuánto percibirán el próximo mes.

La actualización de los haberes llega luego de la publicación del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del INDEC, dato que determina el ajuste de la fórmula de movilidad vigente.

Con este mecanismo, las prestaciones previsionales tendrán un incremento del 1,9%, porcentaje que impactará en todas las escalas del sistema y modificará los montos que recibirán millones de beneficiarios en todo el país.

¿Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en agosto de 2026?

Tras la aplicación de la actualización por inflación, el haber mínimo pasará a ser de $419.817,13. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima verán reflejado el incremento en los depósitos correspondientes a agosto.

Además, otras prestaciones vinculadas al sistema previsional también registrarán cambios:

Jubilación mínima: $419.817,13 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $358.251,36.

Aumentos de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en agosto de 2026 con el bono. Foto: Shutterstock

Estos valores corresponden únicamente al haber básico. El monto final que recibirán algunos beneficiarios dependerá de la decisión del Gobierno nacional respecto de la continuidad del bono extraordinario de $70.000 que se viene abonando en los últimos meses.

¿Cuándo cobran los jubilados en agosto 2026?

Mientras ya se confirmó el aumento de agosto, el calendario de pagos continúa de manera ordenada y habitual:

Calendario para jubilados que cobran el haber mínimo

Para los titulares pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino cuyos haberes mensuales no superen el monto fijado para el primer intervalo de pago, el esquema de cobro asignado se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: a partir del 10 de agosto de 2026.

DNI terminado en 1: a partir del 11 de agosto de 2026.

DNI terminado en 2: a partir del 12 de agosto de 2026.

DNI terminado en 3: a partir del 13 de agosto de 2026.

DNI terminado en 4: a partir del 14 de agosto de 2026.

DNI terminado en 5: a partir del 18 de agosto de 2026.

DNI terminado en 6: a partir del 19 de agosto de 2026.

DNI terminado en 7: a partir del 20 de agosto de 2026.

DNI terminado en 8: a partir del 21 de agosto de 2026.

DNI terminado en 9: a partir del 24 de agosto de 2026.

Fechas de cobro para jubilados que superen el haber mínimo

En el caso de los beneficiarios del SIPA que perciben haberes mensuales superiores al haber mínimo establecido para el primer intervalo de pago, la acreditación de los fondos se realiza en las siguientes jornadas:

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 25 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 26 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 27 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 28 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 31 de agosto de 2026.

Fechas de cobro para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobran en las fechas establecidas para los primeros cinco grupos de pago, organizados por la finalización del número de documento: