Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3076 (Las Llamas).

1° 3076 11° 2912 2° 4660 12° 0172 3° 8027 13° 2632 4° 7993 14° 7950 5° 2293 15° 0190 6° 6451 16° 4913 7° 0353 17° 1290 8° 2963 18° 8950 9° 7505 19° 9757 10° 5873 20° 5735

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.