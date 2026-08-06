En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 3076 (Las Llamas).

 1°3076 11°2912 
 4660  12°0172
 3°8027  13°2632 
 7993  14°7950 
 2293  15°0190 
 6°6451  16°4913
 0353  17°1290 
 2963  18°8950 
 7505  19°9757 
 10°5873 20°5735 

Te puede interesar

Inauguraron el puente más alto del mundo: alcanza 625 metros y es el orgullo de un país entero

Te puede interesar

Ley de Sucesiones | En qué casos el testamento se declara nulo y los herederos legales pueden eliminar su validez

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Adiós a la mesa del comedor: la novedosa tendencia europea que llega para quedarse

Te puede interesar

Cómo cargar la batería del celular cuando no hay electricidad en casa: la manera más efectiva, sencilla y segura