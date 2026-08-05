Mercado Libre facturó u$s 1.839 millones en la Argentina, pero creció menos que en Brasil y México, según informó la compañía en su presentación de resultados trimestrales.

El negocio local avanzó 20,4% interanual durante el segundo trimestre de 2026. Mercado Pago generó casi dos tercios de los ingresos argentinos y superó ampliamente a la operación de comercio electrónico.

Mercado Libre cerró el segundo trimestre de 2026 con una facturación de u$s 1.839 millones en la Argentina, un crecimiento del 20,4% frente a los u$s 1.527 millones registrados durante el mismo período del año anterior.

El resultado mantuvo al país como el tercer mercado más importante de la compañía por ingresos, detrás de Brasil y México. Sin embargo, la expansión argentina quedó sensiblemente por debajo de la observada en el resto de las principales operaciones regionales.

Brasil facturó u$s 5.530 millones, con un incremento interanual del 59,2%, mientras que México alcanzó ingresos por u$s 2.337 millones, un 55,3% más que un año atrás. Los restantes países en los que opera el grupo aportaron u$s 463 millones y crecieron 62,5%.

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En ese escenario, la Argentina explicó alrededor del 18% de la facturación consolidada de Mercado Libre. Brasil concentró más de la mitad de los ingresos y México representó cerca del 23%.

La diferencia también quedó reflejada en los montos incorporados durante el último año. La operación argentina sumó u$s 312 millones de facturación, contra aproximadamente u$s 2.057 millones adicionales en Brasil y u$s 831 millones en México.

Mercado Pago, al frente

La particularidad del mercado local aparece al analizar la composición de sus ingresos. A diferencia de Brasil y México, donde el comercio electrónico conserva una mayor participación, en la Argentina el negocio financiero es claramente dominante.

Mercado Pago generó u$s 1.182 millones en el país durante el trimestre. La cifra equivale a más del 64% de todos los ingresos argentinos de la compañía y representó un crecimiento del 17,4% frente a los u$s 1.007 millones del segundo trimestre de 2025.

El negocio de comercio electrónico, por su parte, facturó u$s 657 millones, un avance del 26,2% interanual desde los u$s 520 millones del año anterior.

En otras palabras, por cada dólar que Mercado Libre obtuvo en la Argentina a través de su operación comercial, generó cerca de u$s 1,80 mediante servicios fintech.

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La relación es muy distinta en los otros grandes mercados. En Brasil, el comercio aportó u$s 3.330 millones y fintech, u$s 2.200 millones. En México, fueron u$s 1.450 millones y u$s 887 millones, respectivamente.

Esta composición convirtió a la Argentina en el segundo mercado financiero de Mercado Pago por facturación, por encima de México, aunque todavía lejos de Brasil.

El motor del crédito

Dentro del negocio financiero argentino, los servicios financieros y otros ingresos aportaron u$s 740 millones, frente a los u$s 688 millones de un año antes.

La mayor aceleración llegó por el lado del crédito. Los ingresos derivados de préstamos, adelantos y tarjetas alcanzaron u$s 441 millones, contra u$s 318 millones en igual período de 2025. Se trató de un crecimiento cercano al 39%.

La venta de productos fintech, entre ellos dispositivos de cobro, generó alrededor de u$s 1 millón.

El avance del crédito también se observó a escala regional. La cartera consolidada de Mercado Libre llegó a u$s 16.375 millones, un aumento interanual del 75,2%.

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Del total, u$s 7676 millones correspondieron a tarjetas de crédito, u$s 5772 millones a préstamos de consumo, u$s 2537 millones a financiamiento para comerciantes y u$s 390 millones a préstamos respaldados por activos.

Los ingresos por servicios de ventas, alcanzaron u$s 536 millones, desde los u$s 440 millones del año anterior. Esto incluye comisiones cobradas a los vendedores, cargos por envíos y almacenamiento, publicidad, clasificados y suscripciones.

Las ventas directas de productos, en tanto, facturaron u$s 121 millones, frente a u$s 80 millones durante el segundo trimestre de 2025. Aunque representan una parte menor del negocio, crecieron más de 50% en dólares.

La empresa señaló que una demanda de consumo más débil en la Argentina y México provocó una desaceleración del volumen bruto comercializado.

En la Argentina, el volumen de mercadería vendida aumentó 38% a tipo de cambio constante, frente al 39% de Brasil, el 26% de México y el 40% de los demás mercados.

El presidente Javier Milei junto con el director ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperín.

El crecimiento de artículos vendidos fue más moderado: avanzó 22% en el país, contra 56% en Brasil, 34% en México y 44% en el resto de la región.

La Argentina mostró una mejor dinámica en el negocio de procesamiento de pagos. El volumen de adquirencia creció 52% interanual a tipo de cambio constante, por encima del 32% de Brasil, el 47% de México y el 29% de los otros mercados.

Menos margen

A nivel consolidado, Mercado Libre registró ingresos y resultados financieros por u$s 10.169 millones, casi 50% más que los u$s 6.790 millones del segundo trimestre de 2025.

A tipo de cambio constante, el crecimiento fue del 42,9%. El comercio aportó u$s 5.762 millones y el negocio fintech, u$s 4.407 millones.

Sin embargo, el fuerte incremento de la facturación no se trasladó en la misma proporción a las ganancias.

El resultado operativo fue de u$s 683 millones, una caída del 17,3% frente a los u$s 825 millones del año anterior. El margen operativo se redujo desde 12,2% hasta 6,7%.

La ganancia neta alcanzó u$s 466 millones, contra u$s 523 millones en 2025, mientras que el margen neto bajó de 7,7% a 4,6%.

La compañía explicó que las mayores previsiones por incobrabilidad, vinculadas con una cartera crediticia que creció 75% interanual, influyeron en el resultado.