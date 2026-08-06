Los activos argentinos cerraron con mayoría de bajas este miércoles en una rueda atravesada por la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés y la estrategia que adoptarán el Tesoro y el Banco Central para administrar la liquidez.

Mientras Wall Street volvió a marcar máximos históricos impulsado por las grandes tecnológicas, el mercado local mostró un comportamiento desacoplado, con caídas en acciones y bonos.

El índice S&P Merval retrocedió 1,02%, hasta los 3.156.331 puntos, en una jornada en la que predominó la toma de ganancias. Entre las acciones líderes, las mayores bajas correspondieron a Banco Macro (-2,62%), BBVA (-2,50%), Transportadora de Gas del Norte (-2,26%), YPF (-1,97%), Pampa Energía (-1,86%) y Central Puerto (-1,69%). Del lado positivo se destacaron TXAR (+5,66%), Transener (+1,46%), Cresud (+1,33%), Metrogas (+1,24%), Edenor (+1,25%) y ECOG (+1,02%).

En Wall Street, los ADR argentinos también operaron mayormente en terreno negativo. YPF cayó 1,95%, Banco Macro perdió 1,99%, BBVA Argentina cedió 1,65%, Grupo Financiero Galicia retrocedió 1,14% y Pampa Energía bajó 1,13%. Entre las excepciones se destacaron Mercado Libre (+1,93%), Loma Negra (+1,27%), Telecom Argentina (+0,58%), Edenor (+0,55%) y Cresud (+0,45%).

En la renta fija, la rueda mostró un marcado cambio de tendencia. Los títulos en pesos —Lecaps, Boncaps, bonos CER y duales— comenzaron la jornada con subas, pero promediando la rueda revirtieron el movimiento y finalizaron en terreno negativo, con un consecuente aumento de los rendimientos.

El foco del mercado estuvo puesto en la evolución de las tasas de interés y en la estrategia que adoptarán el Tesoro y el Banco Central para administrar la liquidez en las próximas semanas.

“Está claro que las autoridades están dispuestas a utilizar la tasa de interés para evitar una mayor presión sobre el dólar, administrando la liquidez de la economía. Lo que todavía no está claro es cómo será ese manejo”, señaló Ezequiel Asensio, Chief Investment Officer (CIO) de Valiant Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión.

Asensio recordó que en los últimos días surgieron versiones sobre intervenciones oficiales antes de la última licitación y mediante otros mecanismos para contener la volatilidad de las tasas. Como consecuencia, la tasa de caución llegó a subir cerca de diez puntos porcentuales en una sola rueda para luego regresar rápidamente a sus niveles previos.

Para el ejecutivo, el episodio volvió a instalar interrogantes luego de la experiencia registrada tras la eliminación de las LEFI el año pasado, cuando las tasas llegaron a superar el 100% durante varios meses. “Puede ser positivo desde el punto de vista financiero, pero no será inocuo para la economía real y podría volver a generar tensiones sobre la mora de las carteras crediticias de los bancos”, advirtió.

Los bonos soberanos en dólares también finalizaron con mayoría de bajas, en contraste con el comportamiento positivo que exhibieron otros títulos de América Latina y mercados emergentes. Entre los Globales las caídas llegaron hasta 0,58%, lideradas por el GD41, mientras que entre los Bonares las pérdidas alcanzaron 0,21%. En ese contexto, el riesgo país avanzó 2,10% y cerró en 428 puntos básicos.

Pese al retroceso, algunos operadores relativizaron la magnitud del movimiento. Leonardo Svirsky, analista de Becerra Bursátil, sostuvo que el mercado argentino mostró una dinámica distinta a la de otros emergentes, aunque sin señales de deterioro de fondo.

En el frente internacional, Wall Street volvió a cerrar en máximos históricos. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones extendieron su rally impulsados por las grandes compañías tecnológicas. Meta, Microsoft, Alphabet y Amazon encabezaron las subas, mientras la inteligencia artificial continúa siendo el principal motor del mercado. Los inversores también siguieron de cerca la publicación de nuevos indicadores económicos en Estados Unidos, claves para las próximas decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

“Hoy fue un día de Argentina al revés del mundo. Los bonos del resto de América Latina e incluso de otros mercados emergentes subieron, mientras que Argentina terminó en baja. Además, hubo muy poco volumen y pocos negocios. No veo un factor negativo puntual; me parece más una toma de ganancias de corto plazo”, afirmó Svirsky.