Argentina, al revés del mundo: subió el riesgo país y el Merval cayó mientras las tasas se ponen en el centro de atención
Los activos argentinos cerraron con mayoría de bajas y se desacoplaron de Wall Street, que volvió a marcar máximos históricos. El Merval cayó 1,02% y el riesgo país subió en una rueda atravesada por las dudas sobre el futuro de las tasas de interés
Los activos argentinos cerraron con mayoría de bajas y se desacoplaron de Wall Street, que volvió a marcar máximos históricos. El Merval cayó 1,02% y el riesgo país subió en una rueda atravesada por las dudas sobre el futuro de las tasas de interés