A menos de 24 horas de la sesión convocada en el Senado, la estrategia de Patricia Bullrich para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada entró en una zona de máxima incertidumbre. El oficialismo, que ayer creía tener un acuerdo con la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, comenzó a perder votos clave y hay dudas sobre la sesión que tenía como clave el capítulo de extranjerización de tierras.

En los despachos de La Libertad Avanza reconocieron en diálogo con El Cronista el nerviosismo por un poroteo que cambió drásticamente durante las últimas horas.

En ese contexto se llevó a cabo una reunión esta tarde en la que el oficialismo resolvió quitar de la última versión del texto el polémico artículo 3, además de otros cambios menores, con la intención de no bajar el nivel de adhesión, lo que obligaría a bajar la sesión.

El artículo 3 del proyecto sustituye el artículo 3° de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, redefiniendo qué se considera titularidad extranjera sobre tierras rurales, que se había determinado con un límite del 25% y finalmente quedará fuera de carrera.

El camino recorrido

En la conferencia de prensa que brindó el martes en el Salón de las Provincias, Patricia Bullrich había incluido entre los sectores que acompañaban al PRO, la UCR, La Neuquinidad, Tucumán, Salta y el denominado grupo de los 44.

Sin embargo, los gobernadores de Neuquén y Tucumán anunciaron este miércoles que no respaldarán la flexibilización de la Ley de Tierras, mientras que otros senadores que figuraban como posibles aliados mantienen su posición abierta.

La primera señal de alarma llegó desde Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa confirmó que instruyó a la senadora de La Neuquinidad Julieta Corroza para que vote en contra del capítulo que amplía la posibilidad de adquirir tierras rurales por parte de extranjeros.

En este sentido, la decisión contradice directamente el mapa de apoyos presentado por Bullrich durante la conferencia del martes.

“Así como enviamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó Figueroa a través de un video en sus redes sociales.

La definición de Neuquén no necesariamente implica un rechazo al proyecto completo, pero deja al oficialismo sin uno de los votos que contabilizaba para aprobar la reforma de la Ley 26.737. El gobernador aclaró que Corroza deberá oponerse específicamente al capítulo de tierras, el punto más sensible de la iniciativa .

El segundo golpe para Bullrich provino de Tucumán. Voces cercanas al gobernador Osvaldo Jaldo anticiparon que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza votarán en contra de la reforma. Ávila aparecía hasta el martes dentro de la lista de respaldos con la que el oficialismo proyectaba llegar a los 35 votos .

El giro de Jaldo es especialmente significativo porque Bullrich había mencionado expresamente a Tucumán entre los espacios con los que había alcanzado un dictamen común. La pérdida de Ávila podría reducir todavía más el piso oficialista.

La situación también se complicó dentro de los bloques que habitualmente colaboran con el Gobierno. Voces allegadas aseguraron que el senador radical Daniel Kroneberger podría votar en contra de la modificación de la Ley de Tierras.

El oficialismo esperaba obtener el acompañamiento de siete de los diez radicales, aunque la rebelión interna dentro de la UCR comenzó a crecer durante las últimas jornadas.

La otra senadora pampeana, Victoria Huala, del PRO, todavía no reveló cómo votará. Sin embargo, voces legislativas aseguraron que estaría pensando votar en contra del capítulo de Tierras.

Huala había sido señalada en versiones parlamentarias como más cercana a acompañar la iniciativa, pero no existe hasta el momento una confirmación explícita de su voto.

Por otra parte, los misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce votarían en contra del proyecto.

Arce, alfil de Calros Rovira, informó a través de un comunicado que difundió de manera virtual que, luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto, tomó la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III.

En este sentido, reafirmó su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado. “En un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público”, aclaró.

Los votos virtuales

Al retroceso de los aliados se suma la posibilidad de que dos senadores que rechazan la reforma participen a distancia. Victoria Villarruel autorizó mediante una resolución excepcional a Anabel Fernández Sagasti a intervenir de manera remota, debido a que la mendocina cursa un embarazo avanzado y tiene una restricción médica para viajar.

La habilitación todavía deberá ser aceptada por el cuerpo al comienzo de la sesión. En caso de obtener el aval de los senadores, Fernández Sagasti podrá participar con voz y voto y sumará un rechazo al proyecto.

Después de ese precedente, el radical catamarqueño Flavio Fama presentó también un pedido para votar de manera virtual. El senador fue operado recientemente de una rodilla y se encuentra imposibilitado de viajar a Buenos Aires.

Si el Senado autoriza ambas participaciones remotas, la oposición sumaría dos votos negativos que inicialmente podían quedar fuera del recinto por razones médicas. En un escenario de paridad extrema, esa decisión puede resultar decisiva tanto para el quórum como para la votación.

El proyecto que Bullrich presentó como acordado

La acelerada pérdida de apoyos se produjo apenas unas horas después de que Bullrich presentara la última versión del dictamen junto con Agustín Coto y Nadia Márquez. La principal modificación consiste en establecer un límite del 25% para las tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada provincia, en lugar de eliminar completamente el techo previsto por la legislación vigente.

“Pusimos el 25% porque Brasil tiene un 25%. En acuerdo y por pedido de nuestros aliados pusimos un límite que nos parece razonable”, sostuvo la jefa del bloque libertario durante la conferencia.

Bullrich aseguró entonces que el oficialismo había alcanzado un entendimiento con la UCR, el PRO, La Neuquinidad, Tucumán, Salta y el grupo de los 44. Menos de un día después, tres de esos apoyos quedaron bajo revisión o directamente se convirtieron en votos negativos.

Mariano Sánchez/NA

El nuevo texto eleva el límite vigente del 15% al 25%, pero calcula ese porcentaje únicamente sobre el territorio de cada provincia. A diferencia de la Ley 26.737, ya no establece límites por municipio o departamento, elimina el máximo por nacionalidad y suprime el techo de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su superficie equivalente para un mismo titular extranjero .

La modificación permite que las adquisiciones se concentren en departamentos fronterizos, cordilleranos, mineros o con recursos hídricos, siempre que la superficie total en manos extranjeras no supere el 25% de la provincia. Ese punto alimentó el rechazo de gobernadores y legisladores provinciales que inicialmente aparecían abiertos a negociar.