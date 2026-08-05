“Al ser un país fuera de los índices por ser standalone, provoca que no haya fondos pasivos que agregan un flujo significativo, que son quienes deben replicar el índice emergente. De hecho, hay muchos fondos activos que no pueden invertir en nuestro país porque no participa de ningún índice”, advirtió Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Byma.

Lo hizo en un evento organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, en un panel compartido con los gerentes generales de A3, Diego Fernández, y del MAV, Fernando Luciani.

Para Pascual Merlo, “por el tamaño de mercado, a la hora de una reclasificación, no iríamos a frontera sino a emergente, no hay paso intermedio”.

“En julio del año próximo es el llamado a consulta, debería ocurrir y ponernos en una lista y si levantan el cepo, ver si quedamos o no, pero estar en esa watchlist es una decisión obvia”.

Lo que se viene

“En renta variable, si observamos la dinámica hacia adelante, a la Argentina le faltan jugadores, lo que se llama el smart money de largo plazo”.

“Hoy está totalmente atomizado y distribuido hoy, ya que invierten de manera individual, en el mercado secundario, pero en el mercado primario falta ese jugador de largo plazo, faltan los extranjeros, es muy bajo en renta variable y faltan los pasivos”, admitió.

Asimismo, adelantó que entre septiembre y octubre habrá un ETF de acciones del índice S&P Merval, ya que hoy hay ETF de Argentina en el exterior, pero no acá.

Más volumen

En este sentido, a su turno, Diego Fernández, CEO de A3, reveló que “estamos transitando de un modelo intervenido por el Estado y distorsionado a un modelo donde operamos futuros de dólar, soja, trigo y maíz, algo de renta variable y de tasa de interés, en un contexto donde el aumento del volumen viene con estabilidad jurídica y liberación del cepo.

Fernández ejemplificó que en el sector ganadero tiene necesidad de inversión, ya que empezaron a ver fondos bien armados.

“De los 270 Alyc que hay deben encontrar la especialización, el nicho, ir haciéndose fuerte en determinados roles. Si el sector ganadero necesita financiar u$s 3000 millones, va a haber instrumentos para que eso suceda. Incluso, pocas ofrecen futuros, mientras hay quienes ayudan a colocar fideicomisos y ON”.

MAV crece

“En los últimos diez años, MAV creció en promedio un 60% anual en dólares, acompañando el desarrollo de una nueva dinámica de negocios vinculada al financiamiento productivo”.

“Hoy, instrumentos como el cheque, el pagaré y la factura son negociados diariamente por cerca de 250 agentes y forman parte de las carteras de 257 fondos comunes de inversión”, resaltó, a su turno, Fernando Luciani, CEO de MAV.

En tanto, describió que “desde MAV entendemos que este crecimiento no solo genera nuevas oportunidades para agentes, inversores y empresas, sino que también fortalece el valor social del mercado de capitales”.

“Concentrar oferta y demanda, generar precios transparentes y representativos, y contribuir a una asignación más eficiente de los recursos”.

Valor social

También destacó el potencial de los pagarés ajustables por variables como BADLAR, UVA, soja, ganado o energía, herramientas que permiten vincular el financiamiento con la realidad productiva de cada sector y región.

Como cierre de su charla, resaltó que “de cara al futuro, continuamos trabajando en nuevas soluciones tecnológicas que permitan ampliar el acceso al crédito privado, acercarlo al inversor minorista y utilizar estos activos como garantía dentro del mercado”.

“Nuestro desafío es seguir creando incentivos para que los intermediarios desarrollen nuevos negocios, simplificar procesos y reducir costos operativos”, concluyó.