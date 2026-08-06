El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 5 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.
En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7724 - Caballo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto
|1°
|7724
|11°
|7056
|2°
|5052
|12°
|9514
|3°
|4338
|13°
|3801
|4°
|8146
|14°
|8820
|5°
|5519
|15°
|6202
|6°
|6065
|16°
|9857
|7°
|7455
|17°
|7167
|8°
|4357
|18°
|1751
|9°
|2560
|19°
|8543
|10°
|2568
|20°
|6200
¿Qué significa soñar con caballo?
Soñar con un caballo simboliza energía, libertad y fuerza personal. Señala impulso para avanzar y confianza.
Si es dócil o lo montas, indica control y progreso; si está desbocado, advierte falta de control. El color y su estado matizan el mensaje.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.