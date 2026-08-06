El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 5 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7724 - Caballo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

1° 7724 11° 7056 2° 5052 12° 9514 3° 4338 13° 3801 4° 8146 14° 8820 5° 5519 15° 6202 6° 6065 16° 9857 7° 7455 17° 7167 8° 4357 18° 1751 9° 2560 19° 8543 10° 2568 20° 6200

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con un caballo simboliza energía, libertad y fuerza personal. Señala impulso para avanzar y confianza.

Si es dócil o lo montas, indica control y progreso; si está desbocado, advierte falta de control. El color y su estado matizan el mensaje.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.