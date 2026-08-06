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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 5 de agosto de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este miércoles, 5 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7724 - Caballo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 5 de agosto

 1°7724 11°7056
 5052  12°9514
 3°4338 13°3801 
 8146  14°8820 
 5519  15°6202 
 6°6065  16°9857
 7455  17°7167 
 4357  18°1751 
 2560  19°8543 
 10°2568 20°6200 

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¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con un caballo simboliza energía, libertad y fuerza personal. Señala impulso para avanzar y confianza.

Si es dócil o lo montas, indica control y progreso; si está desbocado, advierte falta de control. El color y su estado matizan el mensaje.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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