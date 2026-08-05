Cuando una persona fallece, lo habitual es que haya dejado un testamento válido que especifique la distribución de sus bienes. No obstante, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero es declarado indigno conforme a los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En tales casos, se inicia el proceso de sucesión intestada, el cual se aplica cuando no existe un testamento o este no cubre todos los bienes. El propósito es evitar conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

La normativa se encuentra en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En la Argentina, existen dos clases de sucesión:

Sucesión intestada: se aplica ante la ausencia de testamento, su invalidación o la falta de cobertura sobre todos los bienes. En tal acontecimiento, la normativa define quiénes serán los herederos y la metodología para la repartición de la herencia.

Sucesión testamentaria: ocurre cuando el difunto dejó un testamento válido que detalla su voluntad en relación a la distribución de sus bienes. No obstante, esta libertad presenta restricciones por la legítima hereditaria, que otorga una parte mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

Razones que pueden declarar nulo un testamento según el Código Civil

Según los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes causas:

Por haber sido otorgado por persona judicialmente declarada incapaz.

Por ser el testador una persona que sufre limitaciones para comunicarse en forma oral y, además, no saber leer ni escribir, excepto que lo haga por escritura pública, con la participación de un intérprete en el acto.

Por haber sido otorgado por persona privada de la razón en el momento de testar. La falta de razón debe ser demostrada por quien impugna el acto.

Por tener defectos de forma.

Por violar una prohibición legal.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

¿Cuál es el orden de llamamiento hereditario, según el Código Civil y Comercial?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

¿Qué ocurre cuando no hay herederos?

En el eventual caso de no existir herederos ni legatarios, se determina la herencia vacante. Ante tal situación, el juez ordena la entrega de los activos al Estado.

Si en una fase posterior se presenta una reclamación de derechos hereditarios, es imperativo que se presente una solicitud de herencia y que se acepten los bienes en su estado actual .

Sucesión intestada: las claves del proceso

Cuando una persona fallece sin un testamento válido, la legislación establece un procedimiento preciso para la distribución de sus bienes, lo cual puede requerir la intervención de un juez.

Este procedimiento no solo busca mitigar conflictos, sino que también asegura que se respeten los derechos de los herederos, aun cuando no sean mencionados en un testamento.

Es relevante señalar que los herederos forzosos poseen derechos específicos que no pueden ser omitidos, lo que implica que, incluso en casos de sucesión intestada, ciertos parientes recibirán una parte de la herencia.

Esto garantiza que la voluntad del fallecido y los derechos de los herederos se mantengan en equilibrio, favoreciendo una distribución equitativa de los bienes.

En situaciones complejas, los testamentarios deben conocer sus derechos y obligaciones. La asesoría legal se vuelve crucial para entender el proceso y evitar dificultades futuras. La prescripción de la herencia puede complicar el reparto y ciertas acciones o inacciones pueden hacer que los herederos pierdan su derecho a reclamar su parte.