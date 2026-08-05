El Gobierno retiró la reforma de la ley de tierras, pero la protesta sigue: las razones de la marcha del jueves

La decisión del Gobierno de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras abrió un interrogante en las horas previas a la sesión prevista para este jueves en el Senado: ¿la movilización convocada frente al Congreso sigue en pie o pierde razón de ser?

Por ahora, la respuesta de sindicatos, organizaciones sociales y dirigentes de izquierda es unánime: la protesta se mantiene.

Desde la CGT confirmaron a El Cronista que la central obrera participará de la movilización. Consultados sobre si la convocatoria seguía vigente tras el repliegue oficial en materia de tierras rurales, desde la conducción sindical respondieron de manera categórica: “Sí. Marchamos”.

La misma definición expresaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). “No se suspende la movilización”, señalaron a El Cronista. Entre los argumentos mencionaron que continúan dentro del proyecto aspectos cuestionados por las organizaciones convocantes, como la modificación de la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos exprés y los cambios en materia de expropiaciones.

Marcha al Congreso: por qué se mantiene la movilización

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró la eliminación del capítulo referido a la Ley de Tierras, pero al mismo tiempo confirmó que participará de la protesta.

“Es un triunfo de la lucha del pueblo”, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, al referirse a la decisión del oficialismo. Sin embargo, ratificó la convocatoria de este jueves al considerar que persisten otros aspectos del proyecto que generan rechazo.

“A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores que han tergiversado su representación”, afirmó el dirigente sindical en un comunicado.

La organización concentrará desde las 12 en las inmediaciones del Congreso y replicará protestas en distintas provincias.

El FreSU ratificó la marcha y la conferencia de prensa

Otra de las organizaciones que confirmó su participación fue el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

Ante una consulta de El Cronista sobre si la convocatoria seguía vigente luego de la marcha atrás oficial, desde el espacio respondieron: “Sí. La marcha y la conferencia. Ambas”. Además, agregaron: “No le creemos nada al Gobierno”.

El FreSU tenía previsto realizar una conferencia de prensa a las 11 en la sede de APSEE, en la Ciudad de Buenos Aires, y luego concentrar desde las 12 para movilizar hacia el Congreso.

En la convocatoria difundida por la organización se advertía sobre los riesgos que, a su entender, implicaba la iniciativa impulsada por el oficialismo y se planteaba la defensa de la soberanía, el desarrollo y el trabajo argentino.

Más confirmaciones

La idea de que la retirada del capítulo sobre tierras representa una victoria parcial, pero insuficiente para desactivar la protesta, también apareció en dirigentes de distintos espacios políticos.

El referente de Argentina Humana, Juan Grabois, sostuvo en redes sociales que “aunque el proyecto sigue siendo una mierda y hay que voltearlo, que hayan tenido que sacar el infame remate de las tierras argentinas es una victoria del movimiento popular frente al gobierno cipayo de Milei”.

Aunque el proyecto sigue siendo una mierda y hay que voltearlo, que hayan tenido que sacar el infame remate de las tierras argentinas es una victoria del movimiento popular frente al gobierno cipayo de Milei. Hay que mantenerse movilizados y reventar la plaza mañana para que… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 5, 2026

En el mismo mensaje convocó a mantener la protesta: “Hay que mantenerse movilizados y reventar la plaza mañana para que quede claro que la Patria no se vende”.

En una línea similar, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también llamó a sostener la presión contra la iniciativa. “¡Vamos, vamos! ¡Hagamos fuerza, que no sale! Mañana, todos a la marcha. Y en las redes, defendiendo nuestra tierra, nuestros recursos estratégicos y soberanía”, escribió.

¡Vamos, vamos! ¡Hagamos fuerza, que no sale!



Mañana, todos a la marcha. Y en las redes, defendiendo nuestra tierra, nuestros recursos estratégicos y soberanía. — maxi ferraro (@maxiferraro) August 5, 2026

La izquierda busca ampliar la protesta contra toda la ley

La ratificación de la movilización también llegó desde el Frente de Izquierda.

La diputada nacional Romina Del Plá consideró que el retiro del capítulo de tierras constituye una consecuencia del rechazo social al proyecto. “Cayó el capítulo de entrega nacional de tierras, ahora profundicemos la movilización para que caiga toda esta ley nefasta”, sostuvo.

Según la legisladora, la eliminación de ese apartado no modifica el rechazo al resto de la iniciativa. Entre los puntos que cuestionó mencionó los cambios en la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos exprés y las modificaciones al régimen de expropiaciones.

En la misma línea se expresó Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista. “El Gobierno tuvo que quitar el capítulo sobre la extranjerización de las tierras. Es un triunfo popular y una dura derrota de Milei”, afirmó.

No obstante, sostuvo que la concentración prevista para este jueves debe servir para intentar frenar el resto del proyecto. “Mañana tenemos que ser miles frente al Congreso para que caiga el resto de la denominada ley de ‘inviolabilidad de la propiedad privada’”, planteó.

Ley de tierras: triunfo parcial y protesta vigente

La eliminación del capítulo sobre tierras rurales fue recibida por los sectores convocantes como una victoria política. Sin embargo, lejos de desactivar la protesta, el cambio parece haber reforzado el argumento de quienes sostienen que la presión social puede modificar el contenido de la iniciativa.

Con ese diagnóstico coinciden sindicatos estatales, gremios del transporte, organizaciones nucleadas en el FreSU y referentes de izquierda, que este jueves volverán a concentrarse frente al Congreso mientras el Senado retoma el tratamiento del proyecto, aunque ya sin el apartado que habilitaba modificaciones a la Ley de Tierras.