La cotización deldólar este miércoles, 5 de agosto de 2026 llegó a 3175.23 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -2,06%.

El dólar subió 1.71% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 16.44%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos diez días, la cotización mostró lateralidad: igual número de alzas y bajas, alternancia frecuente y dos rachas breves de dos jornadas (primero a la baja y luego al alza), sin una tendencia definida.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 35.80%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con su volatilidad anual de 13.80%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, a 3175.23 pesos colombianos por unidad, es de 317523.00 pesos; comprar 200 dólares cuesta 635046.00 pesos y comprar 500 dólares cuesta 1587615.00 pesos.