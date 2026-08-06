Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 5398 - Lavandera

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 5 de agosto

1° 5398 11° 4107 2° 9281 12° 2097 3° 9963 13° 8007 4° 3092 14° 4853 5° 1014 15° 4454 6° 1831 16° 9070 7° 3110 17° 4417 8° 5746 18° 6059 9° 2311 19° 3742 10° 3716 20° 8108

¿Qué significa soñar con Lavandera?

Soñar con la Lavandera suele aludir a limpieza y purificación: deseo de soltar culpas, renovar hábitos o “lavar” preocupaciones.

Si aparece serena, señala calma y nuevos comienzos; si es inquietante, advierte sobre chismes, cargas emocionales o asuntos domésticos por resolver.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.