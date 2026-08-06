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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 5 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 5398 - Lavandera
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 5 de agosto
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¿Qué significa soñar con Lavandera?
Soñar con la Lavandera suele aludir a limpieza y purificación: deseo de soltar culpas, renovar hábitos o “lavar” preocupaciones.
Si aparece serena, señala calma y nuevos comienzos; si es inquietante, advierte sobre chismes, cargas emocionales o asuntos domésticos por resolver.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.