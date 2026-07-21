La ANSES emitirá un bono extra para quienes cobran la mínima.

Los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos recibirán un importante beneficio en agosto.

Además del aumento por movilidad que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 para reforzar los ingresos de quienes perciben la jubilación mínima.

De esta manera, un grupo de beneficiarios cobrará un monto superior al haber mensual actualizado por inflación. Por su parte, el incremento responde al esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Quiénes cobrarán el bono extra de $70.000

El refuerzo extraordinario está destinado a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, quienes podrán sumar un bono de hasta $70.000 para complementar sus ingresos.

El bono de ANSES es para jubilados que cobran la mínima. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Si bien el bono no integra el haber previsional, se abona junto con la prestación mensual, según el calendario de pagos de ANSES.

Con este refuerzo, quienes cobran la jubilación mínima podrían recibir hasta $489.734,71 durante agosto, siempre que se mantenga el pago del bono extraordinario.

ANSES aplicará un aumento del 1,9% en las jubilaciones de agosto

Durante agosto de 2026, ANSES actualizará jubilaciones, pensiones y asignaciones con un incremento del 1,9% , porcentaje que surge de la inflación registrada en junio.

La actualización se realiza en el marco del Decreto 274/2024, que establece un ajuste mensual de los haberes previsionales de acuerdo con la variación del IPC de dos meses anteriores.

Los cobros se realizarán conforme al calendario de pagos.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a ser de $419.734,71, mientras que el resto de las prestaciones alcanzadas por la movilidad también recibirán una actualización automática.

Cómo quedan los principales montos de ANSES en agosto

Tras la actualización prevista para agosto, los principales valores del organismo quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima con bono: hasta $489.734,71.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.828,63.

AUH por Hijo con Discapacidad: $491.111,51.

Como ocurre cada mes, ANSES publicará el calendario oficial de pagos junto con la confirmación del bono extraordinario y las fechas de acreditación para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales.