El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,9%, en línea con la tendencia descendente observada en los últimos meses.

De esta manera, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento para los jubilados y pensionados en agosto que irá en línea con este dato de inflación. Además, el organismo previsional también liquidará los haberes con el bono de $ 70.000 en caso de renovarse

¿De cuánto será el próximo aumento ANSES para jubilados?

Como la inflación de junio se posicionó en 1,9%, coincidiendo con las principales proyecciones y con una tendencia a la baja, ANSES pagará a los jubilados y pensionados ese mismo incremento. De esta forma, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Aumento agosto ANSES

Jubilaciones Julio Agosto (con 1,9% de aumento) Haber Mínimo (Base) $411.989,33 $419.817,13 Bono Extraordinario $70.000,00 $70.000,00 Piso Mínimo Garantizado (Mínima + Bono) $481.787,67 $489.817,13 Haber Máximo $2.772.298,06 $2.824.971,72

Por su parte, los pensionados pasarán a cobrar los siguientes montos en agosto:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.430,13

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $ 358.251,36

Pensiones para madres de siete hijos o más: $ 481.787,67

Los beneficiarios que cobran el bono

Para este mes, el bono extraordinario de hasta $70.000 de ANSES lo cobran los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilados y pensionados de la mínima : Quienes perciben el haber básico más bajo cobran el bono completo de $70.000.

Jubilados con haberes intermedios : Quienes cobran más de la mínima pero menos de $481.787,67 reciben un bono proporcional (el monto necesario para alcanzar ese tope).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : Reciben el total de los $70.000 sobre su haber base.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez : Acceden al refuerzo completo.

Titulares de PNC por Vejez : También cobran los $70.000 completos.

Madres de 7 hijos o más con PNC: Perciben el bono completo al estar equiparadas con la jubilación mínima.

¿Cuándo cobran los jubilados en julio?

ANSES publicó el calendario de pagos de julio:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo