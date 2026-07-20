Oficial | Nueva York, Ciudad de México y Toronto bloquean la salida y el ingreso a las personas que posterguen este trámite con su pasaporte

Las autoridades migratorias de Brasil, Venezuela y Paraguay siguen aplicando controles a quienes quieren ingresar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido.

Esta situación puede ocasionar demoras, rechazos o distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

Como regla general, las aerolíneas y las autoridades migratorias exigen que el pasaporte esté vigente para autorizar el embarque y permitir el ingreso a otro país. Sin embargo, algunos acuerdos regionales contemplan excepciones que permiten viajar bajo determinadas condiciones.

Alerta: qué sucede en Brasil con los pasaportes vencidos

Brasil exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar o salir del país, de acuerdo con las normas migratorias vigentes.

Antes de viajar a Brasil, los ciudadanos de los países del Mercosur y de los Estados asociados pueden ingresar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los viajes turísticos.

Sin embargo, las autoridades migratorias y las aerolíneas pueden denegar el embarque o el ingreso al país si el documento se encuentra vencido, presenta daños que dificulten su identificación o no reúne las condiciones exigidas por la normativa vigente para acceder al territorio brasileño.

En el caso de los ciudadanos brasileños que viajan al extranjero, deberán presentar la documentación exigida por el país al que se dirijan. Por ese motivo, antes de partir se aconseja comprobar que el pasaporte o el documento de identidad se encuentren vigentes y en condiciones de ser utilizados durante el viaje.

¿Cuáles son los requisitos para entrar o salir de Venezuela?

En Venezuela, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos venezolanos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

En determinados períodos, Venezuela implementó mecanismos que permitieron prorrogar la vigencia de los pasaportes vencidos. Como resultado, algunos ciudadanos pueden utilizar estos documentos incluso después de la fecha de expiración, siempre que cumplan con los requisitos y las disposiciones vigentes establecidas por las autoridades migratorias.

¿Qué documentos exige Paraguay para entrar al país?

Paraguay exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida del país.

Gracias a los acuerdos del Mercosur y países asociados, los ciudadanos de la región pueden ingresar a Paraguay utilizando el documento nacional de identidad vigente para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar la vigencia de toda la documentación antes de viajar, ya que las aerolíneas o los organismos de control pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso si el documento presentado no cumple con los requisitos establecidos.

Del mismo modo, las personas residentes en Paraguay que viajen al exterior deben contar con la documentación de identificación y migratoria correspondiente, de acuerdo con los requisitos exigidos por el país de destino y la normativa vigente.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias en Brasil, Venezuela y Paraguay

Antes de permitir el embarque o el ingreso a otro país, las autoridades migratorias y las aerolíneas revisan que la documentación del viajero cumpla con los requisitos establecidos para el destino.

Entre los controles más habituales se encuentran: