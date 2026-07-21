La bomba demográfica que amenaza las jubilaciones: por qué cada vez hay menos aportantes que sostengan el sistema
La caída de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la creciente informalidad laboral reducen la cantidad de trabajadores que sostienen el sistema previsional. Qué implica este cambio y por qué especialistas advierten que el desafío ya no es solo demográfico, sino también laboral y económico.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 21 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.