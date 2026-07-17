En esta noticia “Hoy no podemos perder la memoria”: el mensaje a 32 años del atentado

El presidente Javier Milei encabezará este viernes la comitiva oficial que participará del acto central por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El ataque terrorista, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó un saldo de 85 personas muertas.

La convocatoria fue organizada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). El acto comenzará a las 09:30 horas en la esquina de Pasteur 633, frente a la sede reconstruida de la mutual judía en el barrio de Once.

Habitualmente, la conmemoración se realiza el 18 de julio, fecha exacta del atentado. Sin embargo, este año fue adelantada al viernes 17 por respeto a la celebración del Shabat, según definieron la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas.

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“Hoy no podemos perder la memoria”: el mensaje a 32 años del atentado

El lema elegido para esta edición será “Hoy no podemos perder, la memoria”. La consigna busca reforzar el reclamo histórico de justicia junto con un llamado explícito a sostener la memoria colectiva sobre lo ocurrido.

Milei llegará al lugar alrededor de las 09:45 horas. Lo acompañarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

El evento formal arrancará a las 09:53 horas con el sonido de una sirena que recuerda el minuto exacto de la explosión. A partir de ese momento, comenzarán los discursos centrados en el reclamo de justicia y la ausencia de condenas.

A 32 años del atentado con coche bomba que destruyó el edificio de Pasteur, la causa judicial continúa sin responsables condenados. El hecho provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos.

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