La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva extensión del régimen excepcional que obliga a ciertas beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar un trámite de manera presencial.

El anunció, establecido en la Resolución 194/2026, establece que el procedimiento se mantendrá vigente hasta el 2 de julio de 2027.

Quiénes deberán seguir haciendo el trámite obligatorio y presencial

ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la implementación excepcional del trámite presencial para solicitar la Asignación por Embarazo para Protección Social en determinados casos.

La medida alcanza a las personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar cuya información médica aún no fue incorporada en el sistema de intercambio de datos entre el Ministerio de Salud y la ANSES.

Mientras esa integración no se complete, la solicitud no podrá procesarse de manera automática y deberá realizarse de forma presencial en una oficina del organismo público.

La prórroga extiende el régimen transitorio que estaba vigente hasta el 2 de julio de 2026. Según la Resolución 194/2026, persisten las dificultades para finalizar la optimización del intercambio de información entre ambos organismos, por lo que se mantendrá este procedimiento excepcional durante un año más.

El resto de las personas gestantes cuyos datos ya fueron remitidos por el Programa Sumar continuarán accediendo a la asignación mediante el circuito automático, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Qué es la Asignación por Embarazo y cómo se relaciona con el Programa Sumar

La inscripción en el Programa Sumar es un requisito obligatorio para obtener y cobrar una Asignación por Embarazo.

La Asignación por Embarazo para la Protección Social es una prestación económica destinada a personas gestantes desde la semana 12 de embarazo.

Está pensada, principalmente, para:

Personas desocupadas.

Trabajadoras informales con ingresos inferiores al salario mínimo.

Monotributistas sociales.

Trabajadoras de casas particulares.

Beneficiarias de programas sociales.

ANSES extendió hasta 2027 el trámite presencial obligatorio para cobrar la Asignación por Embarazo: quiénes deben hacerlo. Fuente: Shutterstock

Cuáles son los requisitos para obtener la Asignación por Embarazo

Los requisitos para cobrar el apoyo económico son:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada y tener DNI. Si sos extranjera, tener al menos 3 años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar y cumplir con los controles de tu embarazo que establece el mismo.

No tener obra social.

En caso de tener registrado un trámite por un embarazo anterior, el mismo debe encontrarse debidamente acreditado (por nacimiento, nacimiento sin vida o interrupción del embarazo).

Cómo solicitar la Asignación por Embarazo

Las personas gestantes que estén inscriptas en el Programa Sumar y cuyos datos médicos ya hayan sido enviados por el Ministerio de Salud a ANSES no necesitan realizar ninguna gestión. Si cumplen con los requisitos establecidos, el beneficio se otorga de manera automática.

Si el pago no se acredita automáticamente, será necesario iniciar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES con turno previo.

También deben realizar este procedimiento quienes sean monotributistas sociales, trabajadoras de casas particulares o personas desempleadas que conserven la cobertura de una obra social durante los tres meses posteriores al cese de la relación laboral.

Pasos para realizar el trámite