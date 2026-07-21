En esta noticia ¿Qué significa soñar con el vino?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 21 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 21 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6045 - El Vino

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

1° 6045 11° 5296 2° 1742 12° 4478 3° 1728 13° 2555 4° 4250 14° 8569 5° 8971 15° 1118 6° 8912 16° 6563 7° 7508 17° 7100 8° 2022 18° 1290 9° 0751 19° 1749 10° 9427 20° 4194

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; anuncia disfrute y lazos sociales fortalecidos.

Si el vino está agrio o se derrama, puede advertir excesos, pérdida de control o emociones que requieren atención.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.