En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 21 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 21 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6045 - El Vino

Te puede interesar

No es el bicarbonato ni y el vinagre: el método para eliminar el sarro de los dientes y mantenerlos blancos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

 1°6045 11°5296
 1742  12°4478
 3°1728 13°2555 
 4250  14°8569 
 8971  15°1118 
 6°8912  16°6563
 7508  17°7100 
 2022  18°1290 
 0751  19°1749 
 10°9427 20°4194 

Te puede interesar

Cómo comenzar una sucesión sin problemas | requisitos, tiempos, costos de abogados y todo lo que hay que saber: información actualizad a 2026

¿Qué significa soñar con el vino?

Soñar con el vino suele simbolizar celebración, placer y abundancia; anuncia disfrute y lazos sociales fortalecidos.

Si el vino está agrio o se derrama, puede advertir excesos, pérdida de control o emociones que requieren atención.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Fin de las canas | El tinte natural y sin químicos que restaura la melanina del cabello: proporciona brillo y suavidad al pelo