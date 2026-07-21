El aeropuerto de La Plata, que actualmente sólo recibe vuelos sanitarios y oficiales, podría convertirse en un centro logístico para cargas. Una iniciativa privada prevé invertir u$s 78 millones para desarrollar en el predio infraestructura aeroportuaria, depósitos, una zona primaria aduanera y un parque logístico.

Según pudo saber El Cronista, el proyecto ya recibió una oferta de una empresa privada. Además, constructoras argentinas y un gigante chino expresaron interés en participar del desarrollo. La Provincia convocará en agosto a una ronda de negocios para continuar con el proceso, que contempla una concesión de alrededor de 30 años.

El nuevo Distribuidor Vial City Bell mejorará las condiciones de tránsito de la zona norte del partido de La Plata. Foto (AUBASA)

El centro logístico se desarrollará en un predio ubicado cerca del Puerto La Plata, la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Ruta Provincial 6 y la red ferroviaria.

Cómo será el proyecto

El plan contempla la modernización de la infraestructura aeroportuaria y la construcción de nuevas pistas aptas para aeronaves de mayor porte . También prevé desarrollar un parque logístico con depósitos, playas operativas, una zona primaria aduanera y espacios destinados a empresas vinculadas al transporte, la distribución y el comercio exterior.

El aeropuerto de La Plata tiene una superficie de 450 hectáreas y actualmente sólo opera vuelos sanitarios y oficiales. La primera etapa estará enfocada exclusivamente en las operaciones de carga. En una segunda etapa, el proyecto prevé avanzar con una terminal para vuelos comerciales de pasajeros.

El proyecto también incluye una planta de frío destinada al cordón frutihortícola platense. La infraestructura permitiría conservar frutas y verduras durante más tiempo, reducir pérdidas y mejorar las condiciones de comercialización.

El boom logístico detrás del proyecto

En los últimos años, las empresas comenzaron a ampliar sus centros de distribución y a incorporar nuevas alternativas para reducir los tiempos de entrega.

Mercado Libre fue una de ellas. Este año incorporó transporte aéreo a su operación local para abastecer destinos como Ushuaia, Bariloche, Neuquén y Trelew. La compañía ya mueve entre 15.000 y 16.000 paquetes diarios por esa vía, una modalidad que hasta hace poco utilizaba únicamente en Brasil y México.

El nuevo esquema forma parte de la estrategia de la empresa para acortar los tiempos de entrega en las provincias más alejadas de sus principales centros logísticos. La operación se apoya en vuelos de Aerolíneas Argentinas y no descarta, a futuro, sumar aeronaves identificadas con su marca, como ya ocurre en otros mercados de la región.

Las compras internacionales también impulsan cambios en el sector. El crecimiento de plataformas del exterior llevó al Gobierno a revisar el funcionamiento del régimen courier y avanzar con medidas para agilizar el ingreso de envíos al país.

En ese marco, la Aduana puso en marcha una prueba piloto con Amazon para implementar un sistema de cobro anticipado de impuestos. El objetivo es simplificar la operatoria, reducir tiempos y facilitar las compras realizadas a través de la plataforma estadounidense.