Oficial y confirmado | Decretan feriado el lunes 20 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estos trabajadores Fuente: Archivo

Tras el último fin de semana largo, muchos argentinos se preguntan sobre cuándo es el próximo feriado. Un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo descanso extendido de tres días ideal para realizar alguna escapada.

El nuevo feriado del viernes 31 de julio regirá para los trabajadores del partido de Saladillo, localidad que celebrará su aniversario fundacional número 163.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del viernes 31

El asueto del viernes 31 alcanzará a los empleados públicos del partido y a los trabajadores bancarios de las sucursales ubicadas dentro del distrito. En caso de quienes presten servicios en el sector privado será opcional, ya que dependerá de cada empleador.

Saladillo cumplirá 163 años desde fundación que fue el 31 de julio en 1863, que fue cuando comenzó el período de mayor trascendencia y crecimiento del partido .

Oficial y confirmado | Decretan feriado el lunes 20 de julio y habrá un nuevo fin de semana largo en el calendario para estos trabajadores Fuente: Archivo Montaje EC

La historia de Saladillo

Ahora bien, la creación del partido se hizo inicialmente el 25 de diciembre de 1839 cuando el Gobernador de Buenos Aires Brigadier Juan Manuel de Rosas, fundó la localidad como una razón política por los acontecimientos de la Revolución de los Estancieros del Sur.

Entre 1863 y 1890, Saladillo atravesó una de las etapas más importantes de su historia, marcada por un fuerte crecimiento económico, urbano, social y cultural.

Durante esos años, un grupo de empresarios y productores ganaderos eligió establecerse en la zona atraído por el enorme potencial de sus tierras y su ubicación estratégica dentro de la provincia de Buenos Aires.

La cercanía con la Ciudad de Buenos Aires y con el principal puerto del país convirtió a Saladillo en un destino ideal para las inversiones, impulsando un ambicioso proceso de desarrollo que sentó las bases del crecimiento de la ciudad y consolidó su importancia en la región.

Cuándo es el próximo fin de semana largo a nivel nacional

El próximo fin de semana largo a nivel nacional será el lunes 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Será un asueto que beneficiará a todos los argentinos y será ideal para maximizar el descanso en una etapa del año clave.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario oficial de feriados señala las siguientes fechas como asuetos: