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Los teléfonos inteligentes dejaron de ser una herramienta exclusiva para llamadas y mensajería. Hoy incorporan funciones que simplifican la rutina, desde realizar pagos sin contacto hasta vincularse con otros dispositivos de forma instantánea, gracias a tecnologías como NFC.
En ese contexto, los usuarios ya no solo buscan un buen rendimiento, sino también equipos que ofrezcan autonomía, resistencia y herramientas que agilicen las tareas cotidianas.
Celulares: la función que cada vez gana más protagonismo
La tecnología NFC se convirtió en una de las características más valoradas en los smartphones actuales. Además de permitir pagos digitales sin contacto, también facilita la conexión con auriculares, parlantes y otros dispositivos compatibles con solo acercarlos.
A esta función se suman otros aspectos que hoy pesan en la decisión de compra, como la resistencia al agua y al polvo, una batería de larga duración y un procesador capaz de ofrecer un desempeño fluido incluso con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo.
Qué debe tener un smartphone para el uso diario
Para quienes utilizan el celular durante toda la jornada, la combinación entre autonomía, potencia y una pantalla con alta tasa de refresco resulta clave. Estas prestaciones permiten una experiencia más cómoda tanto para trabajar como para consumir contenido, jugar o navegar por internet.
Además, la posibilidad de personalizar el dispositivo con accesorios y fundas suma un diferencial para los usuarios que buscan combinar tecnología con diseño, sin resignar funcionalidad.
El celular TCL que incorpora estas funciones
El dispositivo que reúne estas características es el TCL 60 SE NXTPAPER 5G. El smartphone incorpora NFC para realizar pagos sin contacto y conectar dispositivos compatibles, cuenta con una batería pensada para acompañar el ritmo del día, resistencia al agua y al polvo, un procesador que prioriza la fluidez y una pantalla de alta tasa de refresco.
Como diferencial, TCL también ofrece una colección de fundas inspiradas en la Selección Argentina de Fútbol, que permite personalizar el equipo sin dejar de lado la protección. Además, el teléfono se comercializa con un precio promocional que lo posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan un celular completo sin gastar de más.