El mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró nuevas señales de recuperación durante junio. Un informe elaborado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre reveló que los precios de venta continuaron con una tendencia alcista, mientras que la demanda comenzó a fortalecerse en un contexto de mayor acceso al crédito hipotecario.

El relevamiento, que sigue la evolución de los valores de venta y alquiler de las propiedades publicadas en la plataforma en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, también reflejó importantes diferencias entre municipios. Mientras algunas zonas registraron aumentos moderados, una de ellas se ubicó muy por encima del resto y lideró el crecimiento del precio por metro cuadrado de las casas en el último año.

¿Cuál fue el municipio donde más subió el precio del metro cuadrado?

El mayor incremento se registró en Tigre, que lideró el ranking de los municipios del conurbano bonaerense con un aumento interanual del 18% en el precio de venta por metro cuadrado de las casas .

El crecimiento superó ampliamente al promedio registrado para el conjunto del AMBA, donde el precio mediano de venta de las casas aumentó 2,3% en términos interanuales.

Evolución del precio de venta del metro cuadrado en Tigre (u$s/m²) Roomix

De acuerdo con el Índice Roomix, el precio promedio del metro cuadrado en venta en Tigre asciende actualmente a u$s 2.292, mientras que el valor medio de las propiedades publicadas alcanza los u$s 260.000.

¿Cuánto cuesta vivir en Tigre?

El avance de los precios también se refleja en los valores de publicación. Según Roomix, Tigre concentra actualmente 3.860 propiedades en venta y 1.208 avisos de alquiler , lo que lo convierte en uno de los mercados inmobiliarios con mayor actividad de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, el precio promedio de venta se ubica en u$s 260.000, mientras que el valor del metro cuadrado alcanza los u$s 2.292 . En alquileres, el monto medio publicado asciende a $ 1.812.000 mensuales.

Al observar cada segmento por separado, los departamentos presentan un precio promedio de u$s 2.506 por metro cuadrado, mientras que en las casas el valor ronda los u$s 1.059 por metro cuadrado.

¿Cómo evolucionó el mercado inmobiliario durante junio?

Más allá del comportamiento de Tigre, el informe también detectó cambios relevantes en el resto del mercado inmobiliario del AMBA.

En alquileres, los precios continuaron en alza durante junio. Las casas aumentaron 3,3% respecto de mayo y los departamentos avanzaron 1,1% en promedio. En la comparación interanual, las subas alcanzaron 30,5% y 24,1%, respectivamente.

Al mismo tiempo, la oferta siguió expandiéndose. La cantidad de departamentos publicados para alquilar creció 287,9% frente a noviembre de 2023, una señal del importante incremento del stock disponible tras los cambios registrados en el mercado durante los últimos meses.

¿Qué pasó con los precios de venta en el resto del AMBA?

En la compraventa, el precio mediano del metro cuadrado también mostró diferencias marcadas entre regiones.

En las casas, GBA Norte lideró las subas con un aumento interanual del 9,6%, seguido por GBA Sur, con 2%. En sentido contrario, tanto la Ciudad de Buenos Aires como GBA Oeste registraron leves retrocesos.

En los departamentos, en cambio, todas las regiones cerraron junio con aumentos interanuales. GBA Sur encabezó la lista con una suba del 5,1%, seguida por GBA Norte (4,4%), CABA (3,3%) y GBA Oeste (2,9%).

A nivel municipal, Ezeiza fue el distrito donde más aumentó el valor de los departamentos, con un alza del 13,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento correspondió a Monte Castro, donde el precio por metro cuadrado avanzó 10,3% respecto de junio del año pasado.