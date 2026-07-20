En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continúa vigente la Asignación por Matrimonio, una ayuda económica que puede alcanzar los $258.417,02 con los valores actualizados de julio 2026.

El beneficio no se acredita de manera automática, sino que debe solicitarse dentro del plazo establecido y cumplir con las condiciones fijadas por el organismo.

Te puede interesar

No lo dejes enchufado: qué pasa con el cargador si queda conectado con la batería completa del celular

Te puede interesar

El hallazgo extraordinario en las Islas Malvinas que transforma la historia por completo: es una anomalía nunca antes vista

Quiénes pueden cobrar el pago único de ANSES

La Asignación por Matrimonio forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) que otorga la ANSES. Cada integrante de la pareja puede recibir hasta $129.208,51, siempre que reúna los requisitos establecidos.

La Asignación por Matrimonio permite que cada integrante de la pareja cobre hasta $129.208,51. (Foto: Shutterstock)
La Asignación por Matrimonio permite que cada integrante de la pareja cobre hasta $129.208,51. (Foto: Shutterstock)

Entre los beneficiarios que pueden acceder a esta ayuda, se destaca.

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Monotributistas.
  • Titulares de la Prestación por Desempleo
  • Beneficiarios de una ART.
  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
No todas sirven.Qué botella de agua es mejor para usar en el día: plástico, metal o vidrio

Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio

Para obtener el beneficio, ANSES exige que el ingreso del grupo familiar no supere los $6.069.688 y que ningún integrante perciba más de $3.034.844.

Además, el matrimonio debe estar registrado en ANSES y el trámite debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al casamiento.

¿Cuándo se cobra en julio?

ANSES informó que las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se pagan en estas fechas:

  • Primera quincena: del 13 de julio al 11 de agosto.
  • Segunda quincena: del 23 de julio al 11 de agosto.

En ambos casos, el cronograma alcanza a todas las terminaciones de DNI.

Truco.Mezclar bicarbonato con pasta de dientes: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos
Oferta.Una localidad de España busca nuevos residentes: ofrece casa gratuita, empleo y beneficios para ciertas familias