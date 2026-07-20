La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que continúa vigente la Asignación por Matrimonio , una ayuda económica que puede alcanzar los $258.417,02 con los valores actualizados de julio 2026.

El beneficio no se acredita de manera automática, sino que debe solicitarse dentro del plazo establecido y cumplir con las condiciones fijadas por el organismo.

Quiénes pueden cobrar el pago único de ANSES

La Asignación por Matrimonio forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) que otorga la ANSES. Cada integrante de la pareja puede recibir hasta $129.208,51 , siempre que reúna los requisitos establecidos.

La Asignación por Matrimonio permite que cada integrante de la pareja cobre hasta $129.208,51. (Foto: Shutterstock)

Entre los beneficiarios que pueden acceder a esta ayuda, se destaca.

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas.

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una ART.

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Cuáles son los requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio

Para obtener el beneficio, ANSES exige que el ingreso del grupo familiar no supere los $6.069.688 y que ningún integrante perciba más de $3.034.844.

Además, el matrimonio debe estar registrado en ANSES y el trámite debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al casamiento.

¿Cuándo se cobra en julio?

ANSES informó que las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se pagan en estas fechas:

Primera quincena: del 13 de julio al 11 de agosto .

Segunda quincena: del 23 de julio al 11 de agosto .